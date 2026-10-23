Leire Díez se querella contra el PP por el vídeo con IA que le atribuye "contratar matones" para "quitar" a la juez Biedma

La querella denuncia que la difusión del clip ha causado un grave perjuicio personal y familiar a Díez, provocándole ataques de ansiedad e insultos.

La defensa de la investigada solicita al juzgado el registro de la sede central del PP en la calle Génova para identificar a los creadores del contenido.

En el vídeo, una recreación de Díez afirma haber contratado matones para quitar de en medio a la juez Beatriz Biedma, algo que su defensa califica de rotundamente falso.

Leire Díez se ha querellado contra el PP por los delitos de calumnias, contra la integridad moral y suplantación de identidad tras la publicación de un vídeo generado con IA.

Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, ha presentado una querella contra el PP debido al vídeo, elaborado con inteligencia artificial, en el que una figura, con su mismo rostro, asume haber "contratado a matones" para "quitar de en medio" a la juez Beatriz Biedma.

El clip fue colgado hace unos días en la cuenta oficial del Partido Popular, en respuesta a la campaña del PSOE denominada Soy zurdo.

La mención a la juez Biedma se deriva de los testimonios recabados por el juez Santiago Pedraz, quien investiga a Leire Díez, que relatan que la denominada cloaca del PSOE hostigó a dicha magistrada mientras ésta instruía el caso David Sánchez.

Vídeo de Leire Díez hecho con IA por el PP y a la derecha una imagen real de Leire Díez

Por esa causa judicial tuvo que ir a juicio el hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y acabó siendo condenado a nueve años de inhabilitación.

Ahora bien, Leire Díez, aunque es una de los investigados por Pedraz, se ha desvinculado públicamente de cualquier acoso a la juez Biedma, aunque en sus agendas son constantes las alusiones a "Jueza Badajoz" o al procedimiento contra el hermano de Sánchez, que la fontanera se propuso "destruir".

También consta que Díez tuvo contacto con Luis Sáenz de Tejada, el exjuez que, supuestamente, habría contactado con un clan de narcotraficantes para "eliminar" a Biedma.

Pide registrar Génova

En la querella contra el PP, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la defensa de Díez atribuye al Partido Popular los delitos de calumnias con publicidad, delito contra la integridad moral y suplantación de identidad digital.

Se solicita, incluso, que un Juzgado ordene a la Guardia Civil un registro a la sede central del PP, ubicada en la madrileña calle de Génova, para identificar "a todas aquellas personas que han participado en la creación del vídeo".

La abogada de la fontanera del PSOE sostiene que el vídeo elaborado con IA está creado "intencionadamente" para "humillar, vejar y provocar un menoscabo grave" a su "dignidad". Y reprocha que se hayan hecho eco del clip múltiples medios y cadenas de televisión, de uno y otro signo.

Sobre la contratación de "matones" que la figura creada con IA le atribuye, la letrada de Díez señala que "esos hechos y afirmaciones son rotunda y absolutamente falsos". Y afea al PP que, teniendo conocimiento de ello, haya elaborado este vídeo.

"El querellado [el PP] está personado en las actuaciones", señala la querella. En efecto, el partido lidera las acusaciones populares en el procedimiento que instruye Pedraz, denominado coloquialmente como caso Leire o caso Cloacas.

"La difusión de este contenido falso está generando un perjuicio de extrema gravedad e irreparable en la esfera personal, familiar y profesional", subraya la abogada de Díez.

La letrada relata que, a raíz de la publicación del vídeo en las redes sociales del PP y la posterior reacción de los medios, su clienta "y sus hijas" han tenido que "aislarse en su domicilio".

Según la abogada, Díez sufrió, incluso, un "ataque de ansiedad del que está siendo tratada" y ha sido "objeto de todo tipo de insultos, descalificaciones y vejaciones al albur del vídeo publicado".

Leire Díez no es el único personaje de actualidad, vinculado al PSOE, que aparece —vía IA— en el vídeo elaborado por el PP.

Completan la lista: Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez; José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, el exministro José Luis Ábalos, la exportavoz socialista Montse Mínguez y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y quien, supuestamente, pagó con fondos del partido a Leire Díez para sufragar sus maniobras contra jueces incómodos.

En el vídeo del PP, Gómez se reivindica como "zurda" —descalificativo empleado por el presidente de Argentina, Javier Milei, que el PSOE pretende ensalzar— por haber conseguido una cátedra universitaria gracias a que su marido es "presidente del Gobierno".

Ése es uno de los extremos por los que será juzgada ante un jurado popular en el llamado caso Begoña.

A continuación, un Zapatero elaborado con IA se reivindica, de nuevo, como "zurdo" por "esconder joyas", en referencia al hallazgo de la Policía Nacional en su despacho. El expresidente socialista está siendo investigado por la Audiecia Nacional, en otra causa distinta a la que instruye Pedraz, por supuestos delitos de corrupción.

Por su parte, en el clip del PP, un Ábalos hecho con inteligencia artifical se jacta de que ser de izquierdas porque consume prostitución y cobra comisiones ilegales; asunto, este último, por el que ya fue condenado por el Tribunal Supremo.

Finalmente, la imagen de Leire Díez pronuncia, con una voz muy similar a la suya recreada por la IA: "Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una juez es de zurdos, pues soy zurda".