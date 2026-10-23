La fiscal acusa a Zapatero de malversación por sus joyas y el juez pide la lista de regalos oficiales que aceptó en Moncloa

El magistrado da un plazo de dos días para recibir la documentación, rechazando por ahora atribuir el delito de malversación y la petición de pedir datos a Arabia Saudí.

El juez José Luis Calama ha solicitado a Patrimonio el acta de aceptación de los obsequios institucionales recibidos por Zapatero entre 2004 y 2011.

La fiscal señala que, si las joyas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí como afirma Zapatero, se habría producido una sustracción de bienes que debían ser públicos.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye un delito de malversación a José Luis Rodríguez Zapatero por hallar joyas valoradas en 1,3 millones de euros en su caja fuerte.

La Fiscalía también atribuye un delito de malversación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, debido al hallazgo de joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, en la caja fuerte de su despacho.

Así lo expresa la fiscal anticorrupción Elena Lorente en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Lorente señala que, de ser cierta la versión de Zapatero de que estos artículos fueron un obsequio del rey de Arabia Saudí que él se quedó, se habría producido una "sustracción" de objetos que debían ser propiedad pública.

De hecho, en respuesta, este mismo viernes, el juez que investiga este caso, José Luis Calama, ha solicitado a Patrimonio el "acta de aceptación" que recoge los "obsequios institucionales" que recibió, entre 2004 y 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, quien era, en ese intervalo, presidente del Gobierno.

Calama, quien investiga a este último por supuestos delitos de corrupción —malversación, aún no— ha dado un plazo máximo de dos días para recibir esta documentación.

De esta forma, el magistrado no atiende, de momento, a la petición de la Fiscalía de atribuir un nuevo ilícito a Zapatero, pero también desoye la petición de éste de dirigirse a las autoridades saudíes y pedir documentación sobre dichas joyas.

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