El fiscal cree que Irán planeó el intento de asesinato a Alejo Vidal-Quadras y pide 27 años de cárcel para quien le disparó

Se piden penas de entre 10 y 18 años de prisión para otros siete colaboradores acusados de seguimiento, logística y compra del material utilizado.

El escrito de acusación señala a Sami Bekal Bounouare, alias 'Pacho' y actualmente prófugo, como el organizador y financiador de la operación.

El fiscal solicita 27 años de cárcel para Mehrez Ayari, autor del disparo que hirió al político en el pómulo el 9 de noviembre de 2023.

La Fiscalía considera que el régimen de Irán planeó el intento de asesinato contra Alejo Vidal-Quadras en Madrid por motivos políticos.

La Fiscalía cree que "el régimen de Irán" planeó el intento de asesinato contra Alejo Vidal-Quadras debido a sus posturas políticas.

Sobre la una y media del 9 de noviembre de 2023, Vidal-Quadras estuvo a punto de perder la vida cuando un hombre, en pleno centro de Madrid, le disparó con una pistola semiautomática.

El tiro le alcanzó en el pómulo. No fue letal debido a que la víctima logró girar la cabeza a tiempo, a la rápida intervención de un ciudadano que le taponó la herida y a la urgente atención de los servicios de emergencia.

No obstante, la Fiscalía tiene claro que se trató de un intento de asesinato orquestado por el Gobierno de Irán.

Por ello, ha enviado a la Audiencia Nacional, órgano judicial que investigó estos hechos, un escrito en el que solicita un total de 27 años de cárcel para Mehrez Ayari, autor del disparo.

El escrito de acusación de la Fiscalía detalla que la agresión contra Vidal-Quadras no fue un acto aislado. Se enmarca en una red de operaciones encubiertas de Teherán para perseguir y eliminar a disidentes en Europa.

Cuando era vicepresidente del Parlamento Europeo, Vidal-Quadras pidió retirar a la oposición iraní (MEK) de la lista europea de organizaciones terroristas. Por este motivo, el Gobierno de los ayatolás le incluyó en su propia lista negra en 2022.

De hecho, días después del atentado, la agencia oficial de la Guardia Revolucionaria advirtió a España sobre las "graves consecuencias" de acoger a este grupo opositor.

El escrito de acusación indica que Ayari y el resto de implicados en el asesinato fallido formaban una célula organizada que alquiló varios vehículos y compró teléfonos con identidades falsas.

Semanas antes del ataque, instalaron, incluso, una cámara oculta en una caja de zapatos para, tras colocarla en un coche, vigilar los movimientos de la víctima. También acudieron a manifestaciones públicas en Madrid para seguirle y localizar su residencia.

Además de Ayari, la Fiscalía acusa a otros siete integrantes de esta célula por delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de homicidio terrorista. Entre ellos, figura el organizador de la operación, Sami Bekal Bounouare, actualmente prófugo.

Para los colaboradores necesarios se solicitan penas de entre 15 y 18 años de prisión, mientras que para Adrián Ruiz, el cómplice que compró la motocicleta empleada por Ayari en su huida, el fiscal solicita una década de cárcel.

El escrito de la Fiscalía detalla que Sami Bekal, apodado Pacho, recibió a Mehrez Ayari en Málaga y reservó sus vuelos y traslados a Madrid.

Asimismo, sería quien financió la operación. De acuerdo con el fiscal, este individuo entregó el dinero para la compra de la motocicleta y para la adquisición de los dispositivos de videovigilancia y de varias tarjetas SIM.

También habría alquilado a su nombres los dos coches empleados para las vigilancias e, incluso, participó personalmente en las vigilancias a Vidal-Quadras en Madrid. Incluida, la que se produjo tras una manifestación el 29 de octubre de 2023.

Por último, de acuerdo con la Fiscalía, fue Sami Bekal, cuyo paradero se desconoce, quien se ocupó de las gestiones para la adquisición del arma con la que se cometió el atentado.