La Audiencia Nacional aplica la amnistía a los 12 CDR procesados por delitos de terrorismo y archiva la causa

Los procesados se enfrentaban a peticiones de pena de la Fiscalía de entre ocho y 27 años de cárcel antes de la aprobación de la ley.

El tribunal atiende la petición de la Fiscalía tras constatar que la norma respeta el Derecho de la Unión Europea y la directiva antiterrorista.

Los magistrados dictan el sobreseimiento libre por unanimidad, otorgándole valor de cosa juzgada a la resolución.

La Audiencia Nacional aplica la Ley de Amnistía a los 12 miembros de los CDR encausados por delitos de terrorismo y decreta el archivo de la causa.

La Audiencia Nacional ha aplicado la Ley de Amnistía a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por graves delitos de terrorismo y ha archivado la causa para ellos.

El tribuanal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal concede, por tanto, el sobreseimiento libre a Eduardo Garzón Bravo, Esther García Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomás Aubeso, Alexis Codina Barberán, Jordi Ros Solá, Rafael Joaquín Delgado López, Ferran Jolis Guardiola, Xavier Buigas Llobet, David Budria Altadill y Clara Borrero Espejo.

Todos ellos estaban procesados por delitos de terrorismo y la Fiscalía llegó a solicitar en su contra penas de entre ocho y 27 años de cárcel.

Pero aquello sucedió antes de que el Parlamento español aprobase la polémica norma que amnistió los delitos cometidos en pos del proceso de independencia de Cataluña.

Y los CDR, a los que pertencían los procesados, eran unos grupos radicales y, en ocasiones, violentos que se gestaron en torno al procés y que pretendían la desconexión de este territorio del resto de España.

Ahora bien, una vez entró en vigor la Ley de Amnistía, la Fiscalía, de hecho, pidió el archivo de esta causa, como así ha acabado sucediendo.

El tribunal, en una resolución fechada este viernes, se alinea con el Ministerio Público y subraya que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya concluyó que la norma no era contraria al Derecho europeo.

Ni siquiera, a la directiva de la UE dedicada a la lucha contra el terrorismo.

Por ello, ahora, los magistrados Francisco Vieira, Jesús Eduardo Gutiérrez y Fermín Echarri, por unanimidad, han decretado el sobreseimiento libre —es decir, con valor de cosa juzgada— de esta causa.