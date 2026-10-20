La UCO cuestiona el ataque a tiros al coche de Aldama: el empresario admitió en privado que dudó si fueron disparos

El empresario no llegó a denunciar los hechos ante la Policía y al dar parte al seguro afirmó que se trató de un intento de robo.

Un experto del GAR de la Guardia Civil apuntó a golpes con un objeto contundente o punzante como la causa principal del desperfecto.

En conversaciones privadas, Aldama dudó si los daños de su coche se debieron a disparos o a un intento de robo, llegando a decir: "Podemos tener ya la historia que necesitábamos".

Un informe de la UCO cuestiona que el vehículo del empresario Víctor de Aldama sufriera un ataque a tiros en septiembre de 2024.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone en cuestión que uno de los vehículos del empresario Víctor de Aldama recibiese, como él sostuvo, varios disparos.

Un informe de la UCO, enviado a la Audiencia Nacional y consultado por EL ESPAÑOL, recoge que el propio Aldama admitió a su entorno que realmente no sabe si los daños que sufrió su Audi A8 se derivan de un intento de robo fallido o de dos tiros con arma de fuego.

En conversación con su jefe de comunicación, al que envió una fotografía del cristal del coche dañado, el empresario le dijo: "No sé si es intento de robo o disparos (...) Pero podemos tener ya la historia que necesitábamos".

Días después, varios medios de comunicación publicarían la noticia de que el coche de Aldama había sufrido un ataque con disparos, a modo, quizá, de advertencia.

Los hechos sucedieron el 28 de septiembre de 2024. Aldama fue a buscar su vehículo cerca de Atocha (Madrid) y observa daños en la ventanilla.

Por entonces, el empresario había comenzado un proceso de colaboración con la Justicia, que fue clave para condenar por corrupción al exministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García.

Esa misma mañana de hace dos años, Aldama también envió a su hermano, que es escolta, datos sobre el supuesto ataque.

De nuevo, le vuelve a indicar que podría tratarse tanto de un intento de robo como de disparos.

Ahora bien, el empresario reenvía a su hermano varios wasaps, que provendrían de un experto de los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y que apuntaban a "golpes con un objeto contundente" como hipótesis principal de los daños en el coche.

Ya en una conversación telefónica entre ambos, transcrita por la UCO en su informe, Rubén de Aldama le dice a su hermano que le parece "mucha casualidad" que le quieran "amenazar" justo el primer día que el Audi está aparcado en la calle.

"Si estaba en la calle, yo lo denunciaría. En Madrid pasan mil cosas por la noche, puede ser cualquier cosa", le insta el escolta al empresario, quien nunca llegó a comunicar estos hechos a la Policía.

Por otro lado, a la hora de dar parte a su seguro, Aldama relató "que han intentado robar [el coche] y no han conseguido romper el cristal".

De nuevo, insiste: "Han intentado con un punzón romperlo". En ningún momento durante esa conversación se menciona la posibilidad de que varios disparos impactasen en el Audi A8.

En todo caso, Aldama se negó a poner una denuncia ante la Policía. Como indicó en la llamada con su aseguradora, "es ridículo, porque supone perder tres horas". "Ha sido de madrugada y no lo hemos visto", reconoció.

Todos estos elementos han provocado que la UCO, en un informe policial ya enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, subrayen que Aldama, "con distintas personas de su entorno, (...) considerase que los daños del coche podrían haber sido ocasionados mediante un objeto punzante".