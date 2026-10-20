El juez reclama otra vez al PSOE los contratos con abogados que le pidió hace dos semanas y le da dos días para contestar

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, figura como investigada tras admitir el pago de viajes a Díez.

La investigación de la Audiencia Nacional analiza si se usaron fondos del partido para financiar a Leire Díez y boicotear causas judiciales.

La petición se realiza en el marco del caso Leire, tras haber solicitado inicialmente esta información el pasado 6 de octubre.

El juez Santiago Pedraz da dos días al PSOE para entregar el listado de abogados y despachos contratados entre 2021 y 2025.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mete prisa al PSOE. El magistrado ha reclamado, de nuevo, el listado de abogados contratados por la formación política entre 2021 y 2025.

Como parte de la investigación del caso Leire, ya pidió esta misma información al partido el pasado 6 de octubre. Ahora, "visto el tiempo transcurrido desde que se hizo el requerimiento", ha vuelto a reclamar ese listado.

En esta ocasión, Pedraz le da al PSOE —que se jacta públicamente de su colaboración con la Justicia— un plazo máximo de dos días para cumplir esta orden.

En el llamado caso Leire, el juez Pedraz investiga las supuestas maniobras de Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista, para boicotear las causas judiciales incómodas para el partido y el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Audiencia Nacional analiza si Díez fue pagada con fondos de la formación y a través de facturas falsas que encubrían estas maniobras.

De hecho, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, está siendo investigada.

Como publicó EL ESPAÑOL, en su declaración, Fuentes admitió que su formación política, en 2025, financió viajes a Leire Díez cuando ya era público, porque así lo había desvelado la prensa en 2024, que se dedicaba a recopilar información sobre magistrados, fiscales y agentes de la Guardia Civil para intentar montar campañas para desacreditarlos.

Tras interrogar a la gerente, Pedraz solicitió al PSOE, el pasado día 6, "la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría" que hayan sido contratados por dicha formación política, a través de cualquiera de sus órganos, tanto centrales como territoriales, entre 2021 a 2025.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado también pidió una copia de los contratos o notas de encargo que constaten los servicios solicitados por el partido a estos profesionales y/o la documentación que acredite los servicios prestados.

Como esa información no le ha llegado aún, casi medio mes después, Pedraz vuelve a solicitarla al PSOE. Pero, en esta ocasión, le da sólo dos días de plazo para cumplir el requerimiento.