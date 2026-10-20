El juez manda a prisión a los dos jóvenes radicales detenidos en Irún con datos de guardias civiles y policías en País Vasco

La Fiscalía les atribuye delitos de integración en organización terrorista, tenencia de explosivos y fabricación de armas no autorizadas.

En el vehículo viajaba también un exmiembro del IRA con antecedentes penales, que actualmente se encuentra en paradero desconocido.

Los arrestados portaban un listado con domicilios de guardias civiles y policías nacionales, además de la localización de un posible almacén de armas y explosivos.

La Audiencia Nacional dicta prisión provisional para los dos jóvenes radicales detenidos en un control de alcoholemia en Irún.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión provisional a Malen G. I. y Aratz V. G., los dos jóvenes detenidos el pasado sábado en Irún (Guipúzcoa) en posesión de un listado de domicilios de guardias civiles y policías nacionales residentes en el País Vasco.

Ambos fueron identificados durante un control de alcoholemia.

Les acompañaba en el vehículo Naoise C., un ciudadano irlandés, exmiembro del grupo terrorista IRA y con antecedentes penales, quien se encuentra actualmente en paradero desconocido.

Además de la mencionada lista, los detenidos contaban con la localización de lo que parecía ser un almacén de armas y explosivos.

Este martes, ambos jóvenes —ella, de 22 años y él, de 34— han pasado a disposición judicial.

Tras comparecer ante Piña, el magistrado, a petición de la Fiscalía, les ha enviado a prisión provisional, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

El fiscal Vicente González Mota, por el momento, les atribuye los delitos de integración en organización terrorista, atentado a la autoridad, desórdenes públicos, tenencia o depósito de explosivos y fabricación o depósito de armas no autorizadas.

Según fuentes policiales, los dos jóvenes pertenecen al núcleo duro de la izquierda radical vasca.

De hecho, la organización Jardun Koordinadora, al conocerse las detenciones, emitió un comunicado de apoyo a ambos investigados.

"Queremos expresar nuestro pleno apoyo y solidaridad con las familias y seres queridos de los detenidos ante la presión mediática a la que se enfrentarán en los próximos días", reza el texto.

Este mismo martes, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado personarse en esta causa judicial como acusación popular.

En un comunicado, la AVT avanza que solicitará a la Audiencia Nacional que confirme si la Ertzaintza, cuerpo que detuvo a los investigados, compartió o no con la Policía y la Guardia Civil los datos hallados sobre sus agentes.

"De no haber sucedido, supondría una falta de coordinación inaceptable que exige explicaciones", expone la Asociación de Víctimas del Terrorismo.