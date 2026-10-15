La Justicia ordena investigar el cartel de Podemos que muestra a San Sebastián teniendo sexo con demonios

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LO ESENCIAL Las claves La Audiencia Provincial de Baleares ha reabierto la investigación sobre los carteles de Podemos Palma para la fiesta 'Santa Punxada', revocando el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 3. Las ilustraciones, creadas por Luisa Febrer, mostraban a San Sebastián manteniendo sexo con demonios y a Jesucristo caracterizado como 'discjockey'. La querella, presentada por Abogados Cristianos y Vox por un delito de escarnio, se dirige contra la ilustradora y contra la dirigente de Podemos Palma, Lucía Muñoz. El tribunal considera necesario investigar si se asumió conscientemente el carácter ofensivo del cartel tras unas declaraciones de la propia Lucía Muñoz.

La Audiencia Provincial de Baleares ha ordenado investigar los carteles con los que Podemos Palma promocionó, en 2025, una fiesta en el marco de los festejos de San Sebastián, patrón de la ciudad.

En ellos, se aprecia, en una ilustración, un dibujo del santo —es evidente que es él, ya que tiene flechas clavadas en su cuerpo; ése fue su martirio— manteniendo sexo con figuras demoníacas. Además, la figura de San Sebastián tiene el pene untado en sobrasada.

También aparece Jesucristo caracterizado como discjockey, bendiciendo desde una mesa de mezclas. Tanto la Fundación Abogados Cristianos como Vox se querellaron contra Podemos por estos carteles.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma inadmitió ambas querellas y decretó el sobreseimiento libre. Ahora, la instancia jerárquicamente superior, la Audiencia balear, revoca esa decisión.

El tribunal ordena practicar varias diligencias para comprobar si, en efecto, los hechos denunciados son o no aparentemente delictivos. Y reprocha que el Juzgado ordenase, de plano, el archivo del caso, sin siquiera haberlo abierto.

"No se han practicado las diligencias de averiguación pertinentes en orden a poder descartar la eventual dimensión criminal de los hechos con la seguridad inherente a la cosa juzgada material, lo que no impide su ulterior investigación en un procedimiento penal diferente", expresa la Audiencia.

"Y no puede confundirse con lo anterior el criterio jurisprudencial sobre la no necesidad de practicar más diligencias para poder sobreseer, pues tal posibilidad requiere la previa incoación del procedimiento, junto con la suficiencia de los datos existentes en la causa para poder sobreseerlo sin necesidad de investigar más; pero en caso de inadmitirse la querella el procedimiento no se incoa, con lo que no es posible practicar diligencia de investigación alguna", afea el tribunal.

Abogados Cristianos, en concreto, denunció un supuesto delito de escarnio.

La autora de las polémicas ilustraciones es la artista Luisa Febrer Bausá. Los carteles sirvieron para promocionar una fiesta impulsada por Podemos Palma y denominada Santa Punxada (Santa Pinchada), organizada con motivo de las celebraciones de San Sebastián, patrón de Palma.

Por ello, Abogados Cristianos se querelló, además de contra la ilustradora, contra la dirigente de Podemos Palma, Lucía Muñoz.

En su querella, la organización recogía manifestaciones de ésta, que, a juicio de los querellantes, son "acreditativas del ánimo de escarnio contra la religión".

¿Qué dijo Muñoz, públicamente, acerca de los carteles de su partido? Que pretendían "reivindicar al colectivo [LGBT] no sólo el día del Orgullo, sino aprovechar que San Sebastián es un icono gay".

En efecto, la imagen del santo es, oficiosamente, sin la aquiescencia de la Iglesia católica, empleada como patrón de los varones homosexuales.

"De ahí el concepto de fiesta que queríamos hacer", indicó Muñoz sobre la celebración impulsada por Podemos. "Esperemos que no haya polémica porque el cartel sea ofensivo, sino que sea ofensivo no hablar más del colectivo el resto del año", sugirió.

La Audiencia de Baleares destaca esa última frase, pronunciada por la líder de Podemos Palma. "Es una afirmación explícita sobre la conciencia de que el cartel puede ser polémico por ofensivo; pese a simplemente esperar, pero sin confiar, en que no se produzca tal polémica", advierten los jueces.

Por ello, el tribunal ordena investigar este extremo. "Aclarar la situación requiere efectuar las indagaciones oportunas; especialmente, las destinadas a establecer si la repercusión reconocidamente ofensiva del cartel fue o no conscientemente asumida, incluso con carácter meramente utilitario", indica la resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha celebrado dicha decisión: "Es una victoria muy importante frente a quienes pretenden utilizar la libertad de expresión como excusa para humillar a los cristianos".

"La Justicia ha dejado claro que estos hechos no podían archivarse sin investigarlos. Las creencias religiosas merecen el mismo respeto y protección que cualquier otra convicción", ha añadido.

"Resulta especialmente grave que desde un partido político se utilicen imágenes de Jesucristo y de un santo venerado por millones de personas para realizar representaciones sexuales y ofensivas", considera Castellanos.