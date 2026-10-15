Un juez pide a tres diputados que denunciaron el 'episodio del spray pimienta' que aporten un parte de lesiones

El incidente obligó a desalojar varios baños y despachos, provocando afecciones respiratorias e irritación a 12 personas, entre ellas miembros de una delegación de Mauritania.

El suceso ocurrió después de que la diputada del PP Ana Vázquez mostrara el spray en el hemiciclo y este fuera manipulado posteriormente en los aseos de la Cámara Baja.

Ninguno de los tres parlamentarios denunciantes adjuntó una valoración médica inicial, a pesar de alegar haber sufrido afecciones tras la liberación del gas.

Un juez de Madrid exige un parte de lesiones a tres diputados que denunciaron el incidente con un spray de pimienta en el Congreso para decidir si investiga los hechos por la vía penal.

El juez Pedro Merchante, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, ha solicitado a los tres diputados que denunciaron el episodio del spray pimienta en el Congreso que aporten el parte de lesiones.

De forma inaudita, ninguno de los tres parlamentarios adjuntó una valoración médica en sus respectivas denuncias. Pese a ello, se quejaron de haber sufrido lesiones después de que el spray antivioladores que la diputada del PP Ana Vázquez llevó a la Cámara Baja fuese vaciado, parcialmente, en un baño del Congreso.

Por ello, según relatan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, el juez, a modo de trámite, ha abierto unas diligencias —por un delito de lesiones indeterminadas— y ha exigido a los tres denunciantes que aporten un parte médico que sustente sus denuncias.

Posteriormente, lo probable es que el magistrado entregue dichos documentos al perito forense adscrito a su Juzgado para que éste los valore. Y, entonces, Merchante decidirá si los hechos merecen ser investigados o no por la vía penal.

El pasado 23 de septiembre, el vaciado de parte del contenido del bote de spray pimienta en unos baños del Congreso obligaron a cerrar varios espacios en el Parlamento.

Armengol expulsa Ana Vázquez por mostrar un espray de gas pimienta como los que llevan "las escolares en Ceuta"

La presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, de hecho, expulsó a Vázquez por exhibir "un arma" desde su escaño.

Al poco, parte de una delegación de Mauritania que visitaba la Cortes tuvo que ser atendida por problemas respiratorios. La mayoría presentaba los ojos rojos. Una mujer que padecía problemas respiratorios vomitó y requirió asistencia médica.

Y tres diputados denunciaron los hechos ante la Justicia, los mismos a los que ahora el juez reclama que aporten sus partes de lesiones.

Tras la expulsión de Vázquez del hemicilio, un asesor de prensa del PP confesó que la diputada le entregó el spray al salir al patio. Y admitió que había acudido a varios baños con ese objeto para limpiarlo porque, según la versión del PP, aunque la parlamentaria lo había vaciado dos días antes, aún tenía manchas del líquido.

Las primeras investigaciones apuntan a que parte del gas de ese espray habría pasado de esos baños a otras dependencias del Congreso, colándose por las rejillas de ventilación.

Al final del día, un total de tres baños, así como los despachos de asesores de Vox y Bildu, fueron desalojados y precintados. Y varios trabajadores de la cafetería necesitaron asistencia.

Al acabar la jornada, el número de atendidos se elevaba a 12; incluidos los tres parlamentarios que denunciaron, pero que, sin embargo, no presentaron un parte de lesiones.

Con su acción, Ana Vazquez, según explicó, quiso homenajear a las mujeres que, atemorizadas ante el aumento de violaciones en Ceuta, han optado por llevar esprays de gas pimienta en sus bolsillos. Un material que también, dijo, "están llevando los escolares" a clase.

Fue por eso que la diputada enseñó el spray pimienta desde su escaño mientras interpelaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.