La juez Biedma denuncia en comisaría que el exmagistrado de la 'trama Leire' la siguió en su coche horas después de declarar

Biedma admite en la denuncia que teme por su integridad física y sospecha que pudieron instalar un localizador GPS en su vehículo para seguir sus trayectos.

El incidente ocurrió horas después de que la magistrada declarase como perjudicada en la Audiencia Nacional por las maniobras de la 'trama Leire'.

Beatriz Biedma ha denunciado ante la Policía que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada persiguió su coche mientras viajaba con sus hijas hacia Badajoz.

Beatriz Biedma, la juez que mandó a juicio a David Sánchez, ha declarado en una comisaría de Badajoz que Luis Sáenz de Tejada, el magistrado socio de Leire Díez en su trama, la persiguió en su coche hace unos días.

Según consta en su denuncia, este hecho sucedió tan sólo unas horas después de que Biedma fuese interrogada en la Audiencia Nacional como "perjudicada" por eso mismo, como víctima de las maniobras de la llamada cloaca del PSOE para amedrentarla y boicotear su investigación contra el hermano de Pedro Sánchez.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la denuncia que Biedma presentó el pasado martes, 13 de octubre, a las nueve y media de la mañana, ante la Jefatura Superior de Policía de Extremadura.

La magistrada relató a los agentes que, sobre las 19:15h del 8 de octubre, al poco de terminar su declaración en la Audiencia Nacional, durante el trayecto de regreso a Badajoz, un coche blanco siguió al suyo y se colocó a su lado. Lo conducía Sáenz de Tejada.

La juez iba acompañada en su vehículo por sus dos hijas, menores de edad. En su denuncia, la magistrada admite que teme por su "integridad física".

De hecho, en la Audiencia Nacional, ante el juez Santiago Pedraz, Biedma se quejó de que las niñas también habían sufrido seguimientos en su colegio y en un parque de Badajoz, donde la familia vive y donde ella es titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense.

Según sospecha Biedma, Sáenz de Tejada habría sido reclutado por Leire Díez, la fontanera del PSOE, para tratar de boicotear el caso David Sánchez, la investigación penal que acabó en la condena del hermano del presidente del Gobierno.

Sáenz de Tejada habría planteado a Cintia Rocho —apodada La Celsa, es matriarca de un clan de Badajoz con varios de sus miembros condenados por narcotráfico— la posibilidad de "eliminar" a la magistrada.

"La Biedma es un puto grano en el culo, hay que eliminarla. (...) A palos aprende el burro", aseguró Rocho que le dijo el exmagistrado, expulsado de la carrera judicial por malos tratos, tras un procedimiento en el que Biedma intervino como jueza.

"Un coche blanco"

De acuerdo con la denuncia ante la Policía, el pasado 8 de octubre, a la altura de Talavera La Real, un coche blanco, de matrícula desconocida, se colocó en paralelo al de la juez Biedma. La mayor de sus hijas, que viajaba junto a ella, vio que el vehículo estaba conducido por Sáenz de Tejada.

Horas antes, en la Audiencia Nacional, la magistrada había narrado que sufrió vigilancias y seguimientos cuando era instructora del caso David Sánchez.

Fragmento de la denuncia de Biedma ante la Policía. EL ESPAÑOL

Incluso, que fue grabada desayunando en una cafetería y sus hijas, jugando en un parque.

Reconoció, no obstante, que no sabe quién estaba detrás de esos hechos. Y declaró que no conoce a Leire Díez, la fontanera del PSOE; más allá de ver su foto en la prensa.

Ahora bien, la magistrada, obligada a decir la verdad, sí subrayó que Sáenz de Tejada la insultó a través de su canal de YouTube, al que colgó vídeos llamándola "vaga", "violadora de derechos" y deslizando que conoce a qué colegio van sus hijas o que iba a recibir una "sorpresita".

De hecho, la defensa de Biedma ha aportado a la Audiencia Nacional casi 100 de esos clips; todos ellos, en el mismo sentido.

En su denuncia, Biedma subraya que desconoce cómo sabía Sáenz de Tejada que a las 19:15 del pasado jueves, el coche de la juez iba a estar en ese punto exacto del trayecto. De hecho, sospecha que alguien colocó un localizador GPS en su vehículo.

Ante la Policía, la instructora también se quejó de que, tras los hechos denunciados, el exmagistrado ha colgado nuevos vídeos en su canal de YouTube en los que dice que no retira ninguno de los insultos contra ella.

Anotación en las agendas de Leire Díez: "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína y gitano". EE

Aunque el PSOE trata de desvincularse de la llamada trama Leire, en general, y de Sáenz de Tejada, en particular, lo cierto es que las agendas de Leire Díez están repletas de alusiones a "Badajoz", "Jueza Badajoz", "Hermano de P. S.".

En más de una ocasión, aparece citado el nombre de Sáenz de Tejada. También existe una nota, de marzo del año 2025, que alude a Biedma y a Cintia Rocho: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".