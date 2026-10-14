Pedraz rechaza de momento citar como testigo a la líder del clan de 'Los Rocho', con la que contactó la 'trama Leire'

Pedraz ha anulado la citación del abogado de Cintia Rocho al considerar que su labor se limitó a la asistencia jurídica durante la declaración ante la UCO.

Sáenz de Tejada habría contactado a Rocho para urdir un plan para "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez.

El tribunal esperará a tomar declaración como investigado el 28 de octubre al exjuez Luis Sáenz de Tejada antes de decidir si cita a la líder del clan.

El juez Santiago Pedraz rechaza citar por ahora a Cintia Rocho, matriarca del clan de 'Los Rocho', dentro del marco de la investigación sobre la 'trama Leire'.

El juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, no citará a declarar, por el momento, a Cintia Rocho.

Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Esta mujer es la matriarca del clan pacense de Los Rocho, con varios de sus miembros condenados por narcotráfico.

Y fue con ella, con Cintia Rocho, con quien contactó el exjuez Luis Sáenz de Tejada, para, supuestamente, urdir un plan para "eliminar" a Beatriz Biedma, la magistrada que mandó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

Biedma denunció estos hechos en el Juzgado de la Audiencia Nacional del que es titular Pedraz, ya que éste investiga a la llamada trama Leire, la red dedicada a boicotear causas judiciales incómodas para el PSOE y para el Gobierno.

Sáenz de Tejada habría sido reclutado por Leire Díez, la fontanera del PSOE, para boicotear a Biedma, un extremo que aún se investiga.

Por ello, esta magistrada, instructora del caso David Sánchez, solicitó la declaración como testigo de Cintia Rocho. Pedraz ha contestado este miércoles que no lo hará de momento.

Primero, escuchará —en su caso, como investigado— a Luis Sáenz de Tejada, al cual citó a declarar para el próximo 28 de octubre.

"Visto que una resolución de 13 de octubre ya ha acordado la declaración [de Sáenz de Tejada], estese a la misma y, con su resultado, se acordará lo oportuno", señala Pedraz.

Por otro lado, en otra resolución fechada este miércoles, el juez anula la testifical de Raúl Montaño Hermosell, abogado de Cintia Rocho.

La Audiencia Nacional también le había citado el próximo día 28.

Montaño, como letrado de la líder de Los Rocho, acompañó a su clienta a declarar ante la Guardia Civil. Interrogada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), la mujer reveló los contactos de Sáenz de Tejada y que éste le habría propuesto un plan para "eliminar" a Biedma.

"La Biedma es un puto grano en el culo, hay que eliminarla (...). A palos aprende el burro", relató Rocho a la UCO que le dijo el exjuez. No obstante, la mujer aseguró que rechazó dicha oferta.

Ahora, en una resolución de este mismo miércoles, Pedraz anula la citación como testigo de Montaño, "toda vez que su intervención se limitó, estrictamente, a prestar asistencia jurídica a Cintia Rocho en su declaración ante la Guardia Civil".