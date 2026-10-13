Pedraz cita como investigado al exjuez que planteó al clan narco atacar a la instructora del 'caso David Sánchez'

El imputado habría participado en una campaña de hostigamiento virtual contra la magistrada como parte de una trama para boicotear y "destruir" la causa judicial.

Biedma es la instructora que envió a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que anteriormente investigó al propio exjuez por malos tratos.

Se investiga si Sáenz de Tejada planteó al clan de narcotraficantes 'Los Rocho' un plan para "eliminar" o hacer daño físico a la jueza Beatriz Biedma.

El juez Santiago Pedraz ha citado como investigado al exjuez y abogado Luis Sáenz de Tejada dentro del denominado 'caso Leire'.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado en el caso Leire a Luis Sáenz de Tejada, el abogado y exjuez que contactó con el clan de narcotraficantes de Los Rocho para atacar a Beatriz Biedma, la instructora que mandó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

Así consta en una resolución fechada este mismo martes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el llamado caso Leire, Pedraz investiga a la trama que se habría dedicado a boicotear las causas judiciales incómodas para el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y para su partido, el PSOE.

De hecho, una de las piezas clave de esta red es la también investigada Leire Díez, la conocida como fontanera socialista.

Por su parte, de forma aparentemente coordinada, Sáenz de Tejada habría contactado con Cintia Rocho, la matriarca de Los Rocho, a la que habría planteado un plan para "eliminar" a Biedma, quien había enviado a prisión a miembros de este conocido clan pacense.

Ante la Guardia Civil, Rocho declaró que entendió que el abogado le planteó hacer algún tipo de "daño físico" a la juez.

"La Biedma es un puto grano en el culo, hay que eliminarla", "a palos aprende el burro", aseguró esta testigo que se pronunció Sáenz de Tejada.

Este último fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por malos tratos hacia su esposa, también magistrada.

Su enemistad hacia Biedma se deriva de que ésta fue quien, en sustitución de la titular de Violencia sobre la Mujer, asumió dicha causa de malos tratos contra Sáenz de Tejada.

En una aparente simbiosis criminal, el letrado, tras haber sido captado por Leire Díez, comenzó una campaña de hostigamiento virtual hacia la instructora del caso David Sánchez, justamente mientras este procedimieto estaba en curso.

La defensa de Biedma —ejercida por su hermana, que es abogada— ya aportó a la Audiencia Nacional unos 100 vídeos en los que Saénz de Tejada la criticaba duramente e insultaba con calificativos como "vulneradora de derechos".

Incluso, en uno de esos clips, colgados en el canal de YouTube del exjuez, este último aseguraba que conocía a qué colegio iban las hijas de Biedma.

"Destruir el procedimiento"

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, las agendas de Leire Díez recogen un plan para "destruir" el procedimiento en el que estaba siendo investigado el hermano de Pedro Sánchez.

Aparentemente, como parte de dicha estrategia, Sáenz de Tejada trató de personarse en el caso Hermanísimo para, después, recusar a Biedma. Es decir, para apartarla de la instrucción. Sin embargo, no lo logró.

Ahora bien, cuando la magistrada declaró como perjudicada ante Pedraz, sí se quejó de haber sufrido seguimientos —incluso, hasta el colegio de sus hijas— mientras investigaba a David Sánchez.

También aseguró que un abogado le confesó que había visto vídeos suyos —desayunando en una cafetería— y de sus niñas jugando en un parque.