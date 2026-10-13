Leire Díez exigió en Correos que "aflojaran" en sus críticas a un contrato que ahora se investiga por amaño

Los empleados de Correos declararon haberse sentido presionados a acatar las directrices de Díez ante el temor de sufrir represalias o ser despedidos.

El juez Santiago Pedraz investiga el presunto amaño del contrato público y las maniobras de Díez, quien actuaba con gran poder en la entidad pública bajo la etapa de Juanma Serrano.

La adjudicación se concedió al arquitecto José Joaquín Martínez Mariscal, socio del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, existiendo indicios de que el precio y el adjudicatario se definieron antes de tramitar el expediente.

Un informe de Correos entregado a la Audiencia Nacional revela que Leire Díez presionó a cargos intermedios para aprovisionar un contrato de unos 44.000 euros con rapidez y sin exigencias.

Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, exigió a cargos de Correos que "aflojaran" en sus reclamaciones contra un contrato concedido por dicha empresa pública y del que ahora se sospecha que fue amañado.

Así figura en un informe hecho llegar a la Audiencia Nacional por Correos y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El juez Santiago Pedraz investiga a Leire Díez por sus supuestas maniobras para intereferir en procedimientos judiciales y, además, por el presunto amaño de varias decisiones administrativas y contratos públicos.

De hecho, la mencionada adjudicación de Correos, empresa en la Díez fue directora de Relaciones Institucionales y Filatelia, acabó siendo otorgado a un socio de otro de los investigados por Pedraz.

En efecto, le fue concedido al arquitecto José Joaquín Martínez Mariscal, quien comparte la administración de la empresa Goloso 25 SL con Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El contrato tenía un valor de unos 44.000 euros (más IVA). Y el informe interno elaborado meses atrás por Correos concluye que existieron "irregularidades aparentes" en su concesión, derivadas de la intervención de Díez en la misma.

Por otro lado, el tercer apoderado de Goloso 25 SL, Raúl David Rincón Feliú, también posee una mercantil con la que la empresa pública postal firmó un contrato en 2023 para la comercialización de productos en las oficinas de Correos.

Según el informe interno de Correos "parece que el adjudicatario [José Joaquín Martínez Mariscal] y el precio [43.950 más IVA] pudieron definirse con carácter previo a la tramitación del expediente".

Otro de los indicios del amaño: una oferta competidora era casi idéntica a la ganadora. Tanto es así, que ambas comparten casi el mismo texto de propuesta, salvo algunas palabras que se cambian por sinónimos.

El informe también recoge "una llamada especialmente explícita", en la que Leire Díez pidió a un cargo intermedio de Correos (la directora de Operaciones) que el subdirector de Activos tenía que "aflojar", rebajar sus exigencias y aprobar el contrato "con rapidez".

En la época en la que sucedieron los hechos mencionados, el máximo responsable de Correos era Juanma Serrano, antiguo jefe de gabinete del hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Serrano, a quien también investiga Pedraz, intercambió más de 10.000 mensajes de WhatsApp con Díez, que están siendo analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De hecho, un informe de la UCO, ya en manos del juez, señalaba que fue el exjefe de gabinete de Sánchez quien enchufó a Leire en Correos.

Ahora, el informe interno de la empresa postal también desvela que la fontanera del PSOE "intermedió en una reunión", celebrada en instalaciones de la compañía pública, "con el objetivo de que se llegase a un acuerdo" para la concesión del contrato.

Asimismo, "estuvo pendiente de que la factura se abonase al proveedor".

"Todo ello, desde su puesto de directora de Filatelia, sin competencias aparentes en materia de Activos", subraya el documento.

Los entrevistados para la elaboración de este informe —cargos intermedios de Correos— señalaron que "era conocido" que Leire Díez tenía "mucho poder" en la empresa pública.

"Cualquier reticencia a sus directrices podía suponer el despido", reza el documento. "Por ello, [los entrevistados] vienen a decir que, de alguna manera, se sintieron presionados para acatar las instrucciones que fueron recibiendo en relación con esta contratación", añade.

En efecto, según la declaración del subdirector de Activos, "el valor estimado del contrato ya se habría pactado con el proveedor antes de iniciar el procedimiento de contratación".

Ahora bien, la investigación interna no ha podido determinar si fue la fontanera del PSOE quien fijó el precio o si lo acordó con el arquitecto beneficiado, socio del expresidente de la SEPI.

La adjudicación tenía por objeto la elaboración de un análisis del servicio de naves de Correos.