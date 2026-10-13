La juez del 'caso David Sánchez' pide que declare la líder del clan de 'Los Rocho', al que la 'trama Leire' planteó "eliminarla"

Biedma denunció haber sufrido seguimientos e intimidaciones durante la instrucción del caso David Sánchez, motivo por el cual ejerce como acusación particular.

Rocho declaró ante la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le propuso un ataque contra Biedma mientras investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

La defensa de la magistrada pide que declare como testigo Cintia Rocho, matriarca de Los Rochos, y como investigado al exjuez Luis Sáenz de Tejada.

La juez Beatriz Biedma ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue los contactos de la trama Leire con un clan de narcotraficantes para amedrentarla o eliminarla.

Beatriz Biedma, la juez que investigó el caso David Sánchez, ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue los contactos de la trama Leire con un clan de narcotraficantes de Badajoz para tratar de amedrentarla e, incluso, "eliminarla".

Así consta en un escrito hecho llegar por la defensa de Biedma al magistrado Santiago Pedraz.

En el documento, fechado este martes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la abogada de la juez solicita que declare como testigo Cintia Rocho, matriarca del clan de Los Rochos.

Asimismo, la abogada de Beatriz Biedma pide a Pedraz que interrogue —en su caso, como investigado— al exjuez Luis Sáenz de Tejada, el miembro de la llamada trama Leire que habría contactado con Cintia Rocho para proponerle un ataque contra la magistrada.

De esta supuesta red criminal formaba parte también Leire Díez, la fontanera del PSOE dedicada, aparentemente, a tratar de boicotear las causas judiciales incómodas para el partido y el Gobierno.

Una de ellas, en efecto, fue el caso David Sánchez, por el que fue investigado —y, después, juzgado y condenado— David Sánchez, hermano del líder del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.

Ahora, como instructor del caso Leire, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga las supuestas maniobras de la trama Leire para boicotear el también llamado caso Hermanísimo y otros procedimientos incómodos para Sánchez.

Por ello, Pedraz permitió a Biedma ejercer la acusación particular, dada su condición de "perjudicada" por los ataques de Sáenz de Tejada.

La magistrada, titular del Juzgado de Badajoz que investigó a David Sánchez entre 2024 y 2025, aportó a la Audiencia Nacional unos 100 vídeos en los que este exjuez —expulsado de la carrera judicial por malos tratos a su mujer, también magistrada— la criticaba con dureza justamente en aquel intervalo temporal.

Incluso, en uno de esos clips, colgados en el canal de YouTube de Sáenz de Tejada, este último aseguraba que conocía a qué colegio iban las hijas de Biedma.

Por otro lado, interrogada por la Guardia Civil, Cintia Rocho declaró que el exmagistrado la contactó y le planteó "eliminar" a Biedma. "Es un puto grano en el culo", "a palos aprende el burro", aseguró la matriarca de Los Rocho que le sugirió Sáenz de Tejada.

Es por ello que, ahora, la defensa de Biedma solicita a Pedraz que interrogue a este último como investigado y a Rocho como testigo.

En el mencionado escrito, la defensa de la juez también pide a la Audiencia Nacional que incorpore al caso Leire la documentación relativa al intento de personación de Sáenz de Tejada en el caso David Sánchez.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, las agendas de Leire Díez recogen un plan para "destruir" el procedimiento en el que estaba siendo investigado el hermano de Pedro Sánchez.

Aparentemente, como parte de dicha estrategia, Sáenz de Tejada trató de personarse en el caso Hermanísimo para, después, recusar a Biedma. Es decir, para apartarla de la instrucción. Sin embargo, no lo logró-

Ahora bien, cuando la magistrada declaró como perjudicada ante Pedraz, sí se quejó de haber sufrido seguimientos —incluso, hasta el colegio de sus hijas— mientras investigaba a David Sánchez.

También aseguró que un abogado le confesó que había visto vídeos suyos —desayunando en una cafetería— y de sus niñas jugando en un parque.

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