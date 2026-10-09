El juez del 'caso Leire' desoye al PP y rechaza por el momento investigar al PSOE

Anticorrupción señala que sí existen indicios de responsabilidad del partido, pero sugiere esperar a completar informes documentales y a la declaración de Santos Cerdán.

El magistrado se alinea con la Fiscalía Anticorrupción, que considera necesario realizar varias diligencias pendientes antes de tomar esa decisión.

El juez Santiago Pedraz rechaza por el momento imputar al PSOE en el 'caso Leire', desestimando la petición del Partido Popular.

El juez Santiago Pedraz, instructor del llamado caso Leire, ha rechazado citar como investigado, por el momento, al PSOE en dicha causa judicial.

El magistrado considera que faltan varias diligencias que realizar antes de plantearse tan decisión.

En ese sentido, Pedraz se alinea con la Fiscalía Anticorrupción, que, este jueves, ya se pronunció del mismo modo en respuesta a la petición del PP (que ejerce la acusación popular en esta causa) de sumar al PSOE a la lista de investigados.

En un informe, Anticorrupción comunicó al juez —quien ya investiga, entre otros, a la fontanera del PSOE, Leire Díez— que sí existen indicios que apuntan a la responsabilidad del partido.

Ahora bien, la Fiscalía sugirió que, antes de dar al Partido Socialista la condición formal de imputado, deben completarse diligencias documentales ya pedidas y otras como la declaración de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

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