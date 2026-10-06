Macías retira su borrador y el fallo que permitirá volver a Puigdemont tendrá como ponente a Conde-Pumpido

El Supremo prevé ejecutar la decisión sin demora; Pablo Llarena podría levantar la orden nacional de detención de Puigdemont, Comín y Puig antes de cerrar el sumario.

El proyecto ordena a la Sala Penal del Supremo declarar amnistiado el delito de malversación, con el carácter preferente y urgente previsto por la ley.

El Constitucional abordará el asunto con una ponencia de Cándido Conde-Pumpido, respaldada previsiblemente por siete votos frente a cinco.

José María Macías retiró su borrador sobre la amnistía de la malversación, tras defender inicialmente el criterio del Supremo contrario a aplicarla al ‘procés’.

El Tribunal Constitucional dejará cerrada hoy la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación de fondos públicos, dos años y cuatro meses después de la entrada en vigor de la norma.

Lo hará dividido por siete votos frente a cinco y con una ponencia del presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, después de que el magistrado José María Macías, ponente del primer recurso registrado (el del exconsejero catalán de Presidencia Jordi Turull), le comunicara ayer su decisión de retirar el borrador que había presentado siguiendo el criterio mayoritario, que no es el suyo.

Macías defendió el pasado 22 de septiembre su ponencia original, que respaldaba la interpretación de la Sala Penal del Tribunal Supremo de que la ley de amnistía, tal como quedó redactada, no permitía su aplicación a la malversación de fondos públicos realizada por los responsables del 'procés'.

Esa ponencia no recibió el apoyo del grupo progresista y Macías aceptó redactar un nuevo texto de acuerdo con el criterio mayoritario para su debate en el siguiente pleno, el convocado para mañana.

Paralelamente, Conde-Pumpido, ponente del siguiente recurso (el interpuesto por la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa), repartió su proyecto de sentencia con la intención de debatirlo el mismo día.

Se trata de una ponencia mucho más contundente en su apoyo a la amnistía de la malversación que la redactada por Macías, quien ha acabado por retirar su texto para que sea el del presidente el que salga adelante.

Aunque Conde-Pumpido ha limado algunas de las expresiones que han ofendido al Tribunal Supremo, el fallo de su ponencia es claro y taxativo: la Sala Penal debe "efectuar un nuevo pronunciamiento en que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos".

Y ha de hacerlo, además, "tomando en consideración el carácter preferente y urgente" que establece la ley de amnistía.

El fallo propuesto por Macías, en cambio, adoptaba la fórmula habitual de retrotraer el procedimiento "a fin de que por la Sala Segunda del Tribunal Supremo se dicten otros que sean respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados, en los términos expuestos".

La sentencia que apruebe el TC será enviada, junto a los votos particulares, a la Sala Penal a la mayor brevedad posible y por el medio más rápido, señalan fuentes del Constitucional.

La intención del Supremo es cumplir lo ordenado por el TC también sin dilación. De hecho, el instructor de la causa, Pablo Llarena, puede levantar la orden nacional de detención que pesa sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig incluso antes de que se acuerde concluir el sumario y aplicarles la ley de amnistía.

En ese contexto, el regreso a España de los prófugos puede ser cuestión de días.