La juez del 'caso Hermano' aporta a Pedraz 100 vídeos de YouTube que la 'trama Leire' usó para amedrentarla

La juez Biedma investiga también el tiroteo al patriarca del clan de Los Rocho, que habría sido contactado por la trama para influir en el caso.

La 'trama Leire', relacionada con el PSOE, presuntamente contactó con narcotraficantes para obstaculizar causas judiciales incómodas para el Gobierno.

Los vídeos fueron publicados por Luis Sáenz de Tejada, exjuez expulsado, quien habría amenazado e intentado boicotear la investigación sobre David Sánchez.

La juez Beatriz Biedma ha entregado casi 100 vídeos de YouTube como prueba de intimidación por parte de la 'trama Leire'.

La juez Beatriz Biedma, quien ha denunciado que la llamada trama Leire contactó con narcotraficantes para tratar de boicotear su investigación contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, también ha aportado a la Audiencia Nacional casi cien vídeos que fueron utilizados para intentar amedrentarla.

Así consta en un escrito, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que precisa que todos estos clips fueron colgados en Internet por Luis Sáenz de Tejada, un antiguo juez, expulsado de la carrera judicial por malos tratos a su mujer, y que habría ejercido como el ariete de la trama contra la magistrada.

La defensa de Biedma, desempeñada por su hermana, que es abogada, ha entregado todo este material al juez Santiago Pedraz.

Este instructor de la Audiencia Nacional investiga las maniobras de la trama Leire —de la que formaba parte Leire Díez, la fontanera del PSOE— para torpedear causas judiciales incómodas para Pedro Sánchez y su Gobierno.

En efecto, uno de los principales objetivos de estas maniobras, según sostiene Pedraz, fue la juez Biedma, debido a que investigó durante dos años —y acabó mandando a juicio— a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo y líder del PSOE.

En el escrito, la abogada de Biedma subraya que en algunos de los vídeos colgados por Sáenz de Tejada en su canal, el exmagistrado menciona que conoce cuál es el colegio de sus hijos o le avisa de que le van a "venir sorpresitas".

El exjuez expulsado de la carrera judicial también trató de personarse como acusación popular en el caso David Sánchez para boicotear la instrucción, aunque no lo logró.

Como publicó EL ESPAÑOL, las agendas de Leire Díez recogían un detallado plan para "destruir" este procedimiento.

De hecho, la fontanera del PSOE también anotó lo siguiente, en marzo de 2025: "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

Anotación en la agenda de Leire Díez relativa a la juez Biedma. E. E.

En el escrito en el que solicitó personarse como perjudicada en el caso Leire, la magistrada, que declarará el próximo 8 de octubre, indicó que dicha anotación aludía a contactos de la trama con un clan de narcotraficantes de Badajoz.

Es más, en el escrito fechado este miércoles, la abogada de Biedma reitera que proporcionará a Pedraz, en persona, la identidad de varios testigos que confirmarían esta versión.

Si hasta ahora no lo ha hecho, señala la letrada, es por "salvaguardar la identidad" de estas personas, a fin de evitarles "presiones", "injerencias externas" o que la prensa les localizase.

Como publicó EL ESPAÑOL, la trama Leire contactó con Los Rocho, una familia pacense cuyo patriarca, Jesús Rocho Sosa, fue tiroteado por unos sicarios colombianos el pasado 30 de diciembre de 2024 tras un ajuste de cuentas.

Varios encapuchados le abordaron en su vehículo y abrieron fuego. Y Biedma, como titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, se encarga de la investigación de este suceso.

De hecho, de forma habitual, en sus vídeos de YouTube, Sáenz de Tejada mencionaba que la magistrada es una "vulneradora de derechos fundamentales".

Para ello, se apoyaba en una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló una resolución judicial de Biedma que afectaba, precisamente, a un miembro del clan de Los Rocho. En concreto, al hijo del patriarca fallecido.