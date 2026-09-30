La Audiencia Nacional se refuerza ante el "previsible aumento" de peticiones de asilo tras la invasión de Ceuta

La mayor preocupación se centra en la rápida resolución de las medidas cautelares vinculadas a las solicitudes de protección internacional, dada la urgencia que requieren estos asuntos.

Las ocho secciones de la Sala permanecerán en guardia permanente y se reforzará la dotación de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia para gestionar el elevado volumen de casos.

El plan incluye la comisión de servicios por seis meses de los 43 magistrados de la Sala de lo Contencioso para tramitar tanto procedimientos ordinarios como urgentes de protección internacional.

La Audiencia Nacional ha aprobado un plan extraordinario de refuerzo para afrontar el previsible aumento de peticiones de asilo tras la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha aprobado un plan extraordinario de refuerzo para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, debido al "previsible incremento" de procedimientos de asilo y protección internacional derivados de la invasión de Ceuta, ocurrida los pasados días 30 y 31 de julio.

Más de 70.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos y entraron a la ciudad. Miles de ellas aún permanecen allí.

Por ello, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Fernando Ruiz Piñeiro, presentó una propuesta al respecto, que ha sido aceptada por la Sala de Gobierno, a fin de dar una "respuesta judicial rápida, homogénea y eficaz" a este problema.

Se calcula, como expresa la Audiencia Nacional en un comunicado, que "entrarán miles de recursos o más al mes o, incluso, a la semana".

La Sala de Gobierno ya ha dado traslado de su acuerdo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que encabeza Félix Bolaños, para que adopten "cuantas medidas sean necesarias" para la implementación del plan de refuerzo de forma urgente.

¿Qué medidas incluye? Entre otras, aprobar una comisión de servicios por seis meses, sin relevación de funciones, de los 43 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso para el conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la protección internacional.

Tanto los de tramitación ordinaria, como los urgentes de medidas cautelares, tal y como señala el comunicado.

La medida permitirá, además, que las ocho Secciones de este órgano permanezcan en un sistema de guardia permanente para asumir de forma "coordinada y equilibrada" la entrada de nuevos procedimientos relacionados con esta materia.

Además, se propone una dotación de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia (los anteriormente conocidos como secretarios judiciales) suficientes para atender el exceso de volumen que se prevé, así como un refuerzo en la oficina de registro y reparto.

La "principal preocupación", reza el comunicado de la Audiencia Nacional, se centra en la resolución de las medidas cautelares vinculadas a las solicitudes de protección internacional, cuya tramitación exige decisiones judiciales en plazos especialmente breves.

El escrito presentado por el presidente de la Sala de lo Contencioso destaca que los magistrados "son conscientes del reto al que se enfrentan, del número de horas extraordinarias que tendrán que dedicar a la protección internacional, de la perentoriedad de la respuesta que requieren estos asuntos y de la necesidad de tratarlos de forma individualizada y con unificación de criterios".

"Los magistrados de la Sala de lo Contencioso asumen que se trata de una situación temporal y excepcional, de interés nacional y por tanto su disponibilidad es absoluta", añade el documento.

"También somos conscientes de la visualización social de la problemática y de que la sociedad española espera una respuesta coordinada de sus instituciones esenciales, ocupando un lugar relevante, en esta ocasión, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional", señala el acuerdo adoptado.