Un juez investiga la "muerte de gatos" en Ceuta tras la invasión: varios felinos aparecieron "mutilados"

También se ha alertado de la aparición de palomas y gaviotas parcialmente devoradas en las últimas semanas.

El magistrado ha solicitado informes a las autoridades y testimonios de cuidadores de colonias felinas.

Zeolandia denuncia la aparición de gatos mutilados y despiezados en varias zonas de la ciudad, con signos de violencia.

Un juez investiga la desaparición y muerte de gatos en Ceuta tras la invasión de finales de julio.

Un juez ya investiga las desapariciones de gatos en Ceuta ocurridas tras la invasión de la ciudad autónoma, que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio.

En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado Rubén Salinas ordena al Seprona (el departamento medioambiental de la Guardia Civil), a la Policía Nacional y a la Policía Local que le informen de si hay denuncias al respecto.

En concreto, el magistrado quiere saber si algún ciudadano ha alertado de la aparición en las calles de la ciudad autónoma de "gatos muertos o lesionados", así como el número de desapariciones de felinos registradas durante el último mes.

La asociación Zeolandia —una organización de defensa de los animales— denunció que, al igual que informó la prensa local, han aparecido en diferentes zonas de Ceuta cadáveres de gatos "mutilados" o despiezados, en "acciones compatibles con la actividad humana".

Todo ello, tras la avalancha migratoria que invadió la ciudad hace casi dos meses.

Asimismo, el juez Salinas ha ordenado a la Policía Nacional que recabe los testimonios de varios cuidadores de las colonias felinas de la ciudad autónoma que denunciaron esa situación.

El magistrado solicita que se le entregue, si existen, las fotografías, vídeos y "partes veterinarios relacionados con dichos animales".

El pasado 19 de agosto, la asociación Zeolandia denunció la aparición de "numerosos gatos muertos" en Ceuta. Algunos de ellos, según esta oenegé, "habrían sido atravesados mediante algún tipo de objeto punzante".

Otros habrían perdido la vida debido a "lesiones compatibles con actos violentos".

Según la denuncia presentada por Zeolandia, también habría felinos cuyos cadáveres aparecieron en las calles de la ciudad descuartizados. "Les faltaría una parte considerable del cuerpo", señaló la organización.

Del mismo modo, la asociación de defensa de los animales alertó de que "palomas y gaviotas" habrían sido "parcialmente devoradas" en las últimas semanas.

Por todo ello, Zeolandia denunció ante la Justicia un posible delito contra los animales.

Esta asociación, además, es una de las que ejerce la acusación popular en la causa abierta en la Audiencia Nacional en la que se investigan las causas de la invasión de Ceuta, ocurrida a finales de julio.