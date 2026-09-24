Zapatero recusa a Yanes como perito de las joyas por haber anticipado públicamente que valen "un par de millones"

El valor de las joyas ha sido tasado previamente por Ansorena en 1,3 millones de euros, existiendo disparidad de criterios sobre su precio.

Zapatero sostiene que recibió las joyas como un regalo personal del rey de Arabia Saudí en 2007 y que desconocía su valor material.

La recusación se debe a que el director general de Yanes declaró públicamente que las joyas valen "un par de millones" de euros.

La defensa de Zapatero ha recusado a la Joyería Yanes como perito para valorar las joyas encontradas en su despacho.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recusado hoy a la Joyería Yanes para la realización de un informe pericial encomendado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama con el fin de determinar el origen, antigüedad y valor de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno.

Esas joyas han sido inicialmente tasadas por Ansorena en 1,3 millones de euros. Pero el instructor decidió el pasado lunes encargar una pericial más detallada y escogió discrecionalmente a Yanes con la justificación de que "es firma de larga tradición en la alta joyería española".

Las piezas más relevantes son tres juegos de collar, pulsera, sortija y pendientes, uno con esmeraldas, otro con rubíes y el último con zafiros.

En un escrito presentado ayer al instructor, Zapatero explica que esa colección le fue entregada como "atención estrictamente personal" por el rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud en el Palacio de la Moncloa en junio de 2007.

Zapatero asegura en ese escrito que aceptó las joyas "por deferencia y como muestra de agradecimiento".

"Se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", afirma.

La recusación de Yanes para la realización del informe pericial se debe a que, según la defensa, hay "una aparente falta de imparcialidad y objetividad del perito judicialmente designado, que puede desembocar en un interés directo en que el resultado de la pericial sea acorde con lo manifestado públicamente y con carácter previo por uno de los propietarios de la firma de joyas".

Se refiere a las manifestaciones que hizo Juan Yanes, director general de la joyería, en diversos medios de comunicación "anticipando el resultado de algunas cuestiones que han sido objeto de la pericial encomendada por el Tribunal, que evidencia un posicionamiento indebido de la firma de joyería en el resultado de la pericia".

En particular, Yanes acudió el pasado 26 de mayo al programa Más vale tarde y aseguró que las joyas valen “un par de millones” de euros.

"Son auténticas"

Cuando el presentador comentó que ese valor dependería de que las piedras fueran auténticas, Yanes respondió que "para mí son piezas auténticas”. "Hacer imitaciones y guardarlas en una caja no tiene ningún sentido", afirmó.

La defensa destaca que el director general de Yanes, "con poderes de administración y aparentemente uno de los actuales propietarios de la joyería que ha sido designada judicialmente para efectuar una nueva valoración de las joyas, ha expuesto públicamente su parecer sobre los aspectos más relevantes y menos técnicos de la pericial: el valor de reposición y el valor conjunto del lote intervenido".

"Esto es sumamente relevante", sostiene, puesto que, "si bien la pericial encargada debe pronunciarse también sobre cuestiones puramente técnicas (por ejemplo, Identificación de metales preciosos empleados en su elaboración; determinación de peso, pureza, talla, calidad y demás características técnicas relevantes…), hay otras cuestiones como el valor de reposición o el valor conjunto del lote intervenido en los que influye de manera clara el conocimiento y la apreciación personal del perito designado".

La valoración del precio es una cuestión en la que "confluyen elementos mucho más subjetivos, como la experiencia y el conocimiento del mercado", señala.

"Téngase presente que nos encontramos ante bienes singulares, que no tienen un valor de mercado prefijado por organismos específicos ni por la habitualidad de su comercio; en definitiva, no se trata de un teléfono móvil o de un vehículo".

Para la defensa, una prueba evidente de la disparidad de criterios en lo que al valor de las joyas se refiere es que mientras Juan Yanes manifestó públicamente que su valor se acercaba a los dos millones, Ansorena concretó que era de 1.323.915 euros.

Desde la perspectiva de la recusación, "carece de relevancia que la manifestación de Juan Yanes se hiciese con base en unas fotografías, porque lo esencial es que el director General de la Joyería Yanes ha emitido un parecer público sobre el valor de las joyas que ahora se le ha encargado tasar a su empresa".

De este modo, "los peritos que finalmente intervengan en la pericial -en nombre de la firma de joyas- difícilmente podrán desvincularse de la valoración que ha efectuado en televisión el propietario y director general de la marca, dado el daño reputacional que esto generaría a la empresa".

Considera, por ello, que "no es descabellado concluir que Joyería Yanes tiene un interés claro en que el valor conjunto de las joyas se acerque a los dos millones de euros, como ya dijo su Director General públicamente".