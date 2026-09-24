Testigos relatan a la UCO que el exjefe de prensa del PSOE decidió pagar al medio que tenía en nómina a Leire Díez

La dirección de Crónica Libre frenó la publicación de una información crítica con el PSOE alegando que habían recibido dinero del partido por la campaña electoral.

Directivos de la agencia publicitaria Grupo IKI advirtieron que Crónica Libre era un medio pequeño y no recomendaron su inclusión, pero el PSOE insistió en contratarlo.

Leire Díez, empleada por el PSOE, habría tenido como misión boicotear causas judiciales incómodas para el Gobierno y el partido, según la investigación de la Audiencia Nacional.

Testigos declararon que el exjefe de prensa del PSOE, Ion Antolín, decidió pagar una campaña publicitaria de 15.000 euros al medio Crónica Libre, donde trabajaba Leire Díez.

Dos testigos han relatado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Ion Antolín, antiguo jefe de prensa del PSOE, fue quien decidió que el partido pagase una campaña de publicidad, por valor de unos 15.000 euros, al medio Crónica Libre, en el que estaba en nómina Leire Díez, fontanera del Partido Socialista.

Así figura en un nuevo atestado enviado por la UCO al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Este magistrado investiga las supuestas maniobras de Díez, pagada por el PSOE, para boicotear las causas judiciales que resultasen incómodas para el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido.

Del mismo modo, según relató Pedraz en una resolución, la fontanera socialista tenía como misión "atacar" a los jueces Juan Carlos Peinado, quien investigaba a Begoña Gómez, esposa de Sánchez; y Beatriz Biedma, la magistrada que envió a juicio a David Sánchez.

En este nuevo atestado de la UCO, la Guardia Civil relata que dos responsables de Grupo IKI, la agencia de publicidad contratada por el PSOE para las elecciones europeas del año 2024, testificaron que la inclusión de Crónica Libre en el listado de medios beneficiarios fue decidida de forma directa por el equipo de comunicación del PSOE.

En esas fechas, el máximo responsable de este departamento era Antolín, que trabajaba junto a su colaboradora Meritxell Blasco, quien trasladaba por e-mail a la agencia de publicidad qué medios habían sido seleccionados.

Según declararon como testigos ante la UCO, directivos y trabajadores de Grupo IKI advirtieron al PSOE de que Crónica Libre era una web pequeña, de corta trayectoria y con una audiencia residual.

Fragmento del atestado de la UCO. EE

Por ello, según su versión, jamás habrían recomendado su inclusión en el listado de medios beneficiados con un contrato de publicidad electoral del PSOE.

Ahora bien, tal y como declararon estos testigos, fue un empeño del departamento que encabezaba Ion Antolín el sumar a este digital a la lista.

Una de las personas interrogadas por la UCO fue Nuria Coronado, socia fundadora de Crónica Libre, quien confirmó ante los agentes que Leire Díez participó de manera activa desde el inicio en la creación del medio y en la captación de fondos y financiación.

Además, relató que cuando intentó publicar una información crítica que afectaba a un ayuntamiento gobernado por el PSOE, la dirección del medio le frenó el artículo explícitamente porque "había entrado dinero del PSOE" por la campaña de las elecciones europeas.

En concreto, unos 15.000 euros, aproximadamente (18.125, con el IVA incluido), del total de 595.000 euros que la formación presupuestó para la campaña de las europeas de 2024.

Una de las fundadoras de Crónica Libre fue la periodista Patricia López, recientemente fallecida.

López estuvo presente en la reunión que se produjo en 2024 en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, en la que Díez entregó al partido dos audios —una conversación de 2014 entre un ex alto cargo del PP y el excomisario José Manuel Villarejo— que el PSOE usó mediática y judicialmente, con escaso éxito.

Ahora bien, una de las directivas del Grupo IKI interrogadas por la UCO señaló que no recibió "ninguna presión", por parte de ningún alto cargo del PSOE, para agilizar el pago a Crónica Libre.

No obstante, esta testigo sí relató que el partido quiso abonar otros 5.000 euros más a dicho medio, pese a que ya estaba saturado de publicidad institucional y no podía asumir más.

Según lo declarado por esta mujer, dicha decisión "se adopta en el seno del PSOE", aunque ella asegura desconocer quién, en concreto, la toma.

Preguntada por la UCO si estaba justificada esa ampliación, la testigo respondió que no, "porque este medio ya se encontraba saturado y al límite de sus posibilidades, no disponiendo de capacidad para asumir publicidad adicional".

De hecho, esta directiva de IKI señaló que considera "caro" el precio de 14.980 euros sin IVA pagados por el PSOE a Crónica Libre, al tratarse de un medio "de pequeña entidad, de los que no se conoce información sobre impresiones y visualizaciones".

Por otro lado, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la Fiscalía Europea ha preguntado a Pedraz si en la causa que investiga, el llamado caso Leire, se ven afectados fondos de la Unión Europea.

Así lo consultó el pasado 7 de julio el fiscal europeo Luis Miguel Jiménez Crespo al juez de la Audiencia Nacional.