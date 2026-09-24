La SEPI obligó al dueño de Plus Ultra a despojarse de sus acciones para garantizar la viabilidad del rescate

Martínez Sola cedió el control sobre el 51,10% del capital de Plus Ultra a Jorge Hugo Castaño Vega, quedando sin poder de decisión en la empresa.

La Audiencia Nacional investiga si José Luis Rodríguez Zapatero cobró comisiones ilegales por interceder en el rescate de Plus Ultra.

Plus Ultra recibió en 2021 una inyección de 53 millones de euros públicos para afrontar las consecuencias de la Covid-19.

La SEPI obligó a Julio Martínez Sola, antiguo vicepresidente y accionista mayoritario de Plus Ultra, a deshacerse de sus acciones para garantizar el rescate de la aerolínea.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) obligó a Julio Martínez Sola, antiguo vicepresidente de Plus Ultra y titular mayoritario de la misma, a deshacerse de las acciones de la compañía a fin de garantizar la viabilidad del rescate.

En 2021, esta empresa aérea recibió una inyección de 53 millones de euros públicos para hacer frente a las consecuencias de la Covid-19.

Ahora, un juez de la Audiencia Nacional investiga si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró comisiones ilegales a cambio de interceder con la Administración en favor de Plus Ultra.

En este procedimiento, además de Zapatero, también está investigado Martínez Sola. Y el abogado de este último ha entregado en la Audiencia Nacional diversa documentación, ya que pretende colaborar con la Justicia.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la misma. Y de ella se desprende que el exdirectivo se ha desprendido del control que ejercía sobre Plus Ultra, articulado a través de la empresa Sky Solutions SL.

Para ello, el empresario acudió el pasado 18 de septiembre de 2026 ante un notario para otorgar un poder especial irrevocable a favor de otro accionista de la compañía, Jorge Hugo Castaño Vega.

Mediante este acuerdo, elevado a escritura pública, Martínez Sola cedió la totalidad de sus facultades políticas sobre la aerolínea, vinculadas al 51,10% del capital social de la compañía que detentaba a través de Sky Solutions SL.

En la práctica, dicha maniobra le despoja de cualquier tipo de margen de decisión corporativa o de control material sobre la gestión cotidiana y estratégica de la aerolínea.

El pasado mes de julio, Martínez Sola ya renunció a sus cargos en el seno del Consejo de Administración de Plus Ultra, así como al resto de funciones que tenía en la compañía.

Si bien, hasta ahora, seguía siendo el accionista mayoritario de la misma a través de Sky Solutions.