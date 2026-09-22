El CGPJ abre expediente al juez que habló de la "ventaja" de la mujer al denunciar gracias al voto de Perelló

Algunos vocales defendieron que las palabras de Maman están amparadas por la libertad de expresión y que no vulneró la independencia judicial.

El juez Maman hizo comentarios durante un curso, señalando supuestas ventajas para las mujeres al denunciar violencia de género, lo que motivó la denuncia.

La decisión se ha tomado gracias al voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló, ya que los vocales estaban divididos entre archivar o seguir adelante con el expediente.

El CGPJ ha decidido abrir expediente disciplinario al juez David Maman por posibles faltas de desconsideración hacia las mujeres en casos de violencia de género.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy, gracias al voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, ordenar al Promotor de la Acción Disciplinaria que abra un expediente disciplinario al juez David Maman por una posible falta de desconsideración.

El Promotor había propuesto el archivo de las diligencias abiertas a Maman después de que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género denunciara unas manifestaciones que el juez hizo durante su intervención en un curso sobre violencia de género organizado por el Colegio de Abogados de Madrid.

Maman, titular de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Madrid, afirmó que a una mujer que denuncia "se le da asistencia jurídica gratuita, aunque tenga un millón de euros en la cuenta. Se le da abogado de oficio según entra. (...). ¿Qué pierde?".

También manifestó que las mujeres "se piensan que, con la guardia y custodia compartida, [el padre] no le va a pagar la pensión y tal"

"Sólo ella se considera la buena madre y desconfía permanentemente del otro padre. Desconfía porque ella dice: 'Si a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar'. Como ella tiene esa idea en la cabeza, pues no se fía de él", sostuvo Maman durante su intervención.

Perelló ha utilizado, a favor de expedientar al juez, su voto de calidad como presidenta ya que los cuatro vocales propuestos por el PP eran partidarios del archivo de las diligencias abiertas a Maman, mientras que los tres vocales propuestos por PSOE y Sumar se mostraron favorables a la iniciación del expediente disciplinario.

El Promotor consideraba que las manifestaciones objeto de queja están amparadas por el derecho a la libertad de expresión del magistrado y que no son constitutivas de ninguno de los tipos disciplinarios contenidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta posición ha sido compartida por los vocales José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal.

Los consejeros explican en un voto discrepante que los Jueces, "como ciudadanos y titulares del derecho reconocido en la Constitución, tienen libertad de expresión y, consiguientemente, de opinión. No pierden su libertad de expresión y de opinión por ser jueces".

A su parecer, Maman "no ha sobrepasado las limitaciones derivadas de la independencia judicial" ya que "se encontraba fuera por completo de los intereses de partes procesales y de un proceso en sí mismo considerado".

Tampoco incumplió su deber de reserva, añaden, porque "se limitó a transmitir contenidos con relevancia pública, que no afectaban a la intimidad de las personas ni a aspectos reservados de la sociedad".

Las expresiones del magistrado "se insertaron en el seno de un acto formativo y técnico, y siendo ello así, es evidente que están protegidas por la libertad de expresión", concluyen.