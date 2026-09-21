El juez Peinado manda a juicio ante jurado a Begoña Gómez por "prevalerse" de ser esposa de Pedro Sánchez

La decisión judicial se basa en que Gómez se habría prevalido de su condición de esposa del presidente.

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio, de forma definitiva, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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