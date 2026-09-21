El juez Peinado manda a juicio ante jurado a Begoña Gómez por "prevalerse" de ser esposa de Pedro Sánchez
El magistrado desoye al abogado de la mujer de Sánchez y sí da validez al escrito de acusación firmado por Hazte Oír que pide 13 años de cárcel para ella.
Más información: El abogado de Begoña Gómez alega ante el juez que el escrito de acusación que pide 13 años para ella es "defectuoso"
El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio, de forma definitiva, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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