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Tribunales CASO BEGOÑA

El juez Peinado manda a juicio ante jurado a Begoña Gómez por "prevalerse" de ser esposa de Pedro Sánchez

El magistrado desoye al abogado de la mujer de Sánchez y sí da validez al escrito de acusación firmado por Hazte Oír que pide 13 años de cárcel para ella.

Más información: El abogado de Begoña Gómez alega ante el juez que el escrito de acusación que pide 13 años para ella es "defectuoso"

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El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La decisión judicial se basa en que Gómez se habría prevalido de su condición de esposa del presidente.

El juicio será ante jurado popular, según ha determinado el magistrado.

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio, de forma definitiva, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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