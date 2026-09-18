La Fiscalía recurrirá la semilibertad que País Vasco da otra vez a la etarra 'Anboto': ya la tumbó un juez en abril

El fiscal sostiene que el uso del 100.2 en este caso es un "tercer grado encubierto" y ha solicitado que Iparragirre regrese a prisión.

La concesión se basa en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el cumplimiento de la pena, y puede ser aplicada de forma ejecutiva y automática.

El Gobierno vasco ya había otorgado la semilibertad a Iparragirre en enero, decisión que fue anulada por un juez en abril tras el recurso del fiscal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá la decisión del Gobierno vasco de conceder de nuevo la semilibertad a la etarra Soledad Iparragirre, alias 'Anboto'.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá la decisión del Gobierno vasco de conceder, otra vez, la semilibertad a la etarra Soledad Iparragirre, apodada Anboto.

Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes conocedoras de la postura del Ministerio Público.

A principios de septiembre, este periódico publicó que, por segunda vez, el Ejecutivo autonómico daba la semilibertad a esta terrorista, en base al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el cumplimiento de la pena de prisión.

El Gobierno vasco ya hizo lo mismo en enero de este mismo año, hace tan sólo nueve meses. En aquella primera ocasión, el fiscal Carlos García Berro impugnó la decisión del Ejecutivo autonómico y, ya en abril, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria devolvió a Iparraguirre a prisión.

Sin embargo, sólo cinco meses después de la decisión del juez José Luis Castro, el Departamento de Justicia del Gobierno vasco volvió a conceder, a principios de septiembre, la libertad a la interna en los mismos términos que la primera. Y el fiscal, debido al poco tiempo que ha pasado, no ha variado su postura.

García Berro va a recurrir de nuevo dicha decisión del Gobierno vasco y ha solicitado al Juzgado que retorne a Iparragirre a prisión.

En abril de este año, el juez Castro ya criticó duramente que el Gobierno vasco utilice el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para sacar de la cárcel, sin un análisis jurídico previo, a presos de ETA.

De hecho, el magistrado subrayó las molestias que tal estrategia causa tanto a los propios presos como a las víctimas del terrorismo.

A diferencia de la progresión a tercer grado, la aplicación del 100.2 es ejecutiva, automática. Una vez se decide, el preso sale de prisión. Y no es hasta que está ya en la calle cuando la Fiscalía puede recurrirlo y, posteriormente, denegarse su aplicación por parte del Juzgado de Vigilancia.

Es decir, esta estrategia del Gobierno vasco implica, como ya sucedió la primera vez con Anboto, que un interno debe regresar de nuevo a prisión, cuando ya gozaba de cierta flexibilización en el cumplimiento de la pena.

Por otro lado, la decisión de García Berro de volver a recurrir esta decisión del Gobierno vasco era esperable si se analizan los términos de su duro informe, fechado hace tan sólo cinco meses.

El fiscal, a la hora de recurrir la semilibertad de Anboto, subrayó que la aplicación del 100.2, en su caso, era un "tercer grado encubierto". Una postura muy similar a la expresada frecuentemente por las asociaciones de víctimas del terrorismo.

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