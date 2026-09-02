Un juez cita a declarar a Begoña Gómez por la posible "denuncia falsa" que puso contra Vito Quiles, al que acusó de agredirla

Ambos, Gómez y Quiles, deberán declarar en el juzgado el próximo 23 de octubre.

Las grabaciones mostraron que fue una amiga de Gómez, Blanca María Juan de Castro, quien forcejeó con Quiles para expulsarlo del local.

Gómez denunció a Quiles por presunta agresión en un restaurante, pero el caso fue archivado tras revisar los vídeos de seguridad.

Un juez de Majadahonda ha citado a Begoña Gómez por una supuesta "denuncia falsa" contra Vito Quiles.

Un juez de Majadahonda (Madrid) ha citado a declarar a Begoña Gómez por la supuesta "denuncia falsa" que ésta presentó contra Vito Quiles.

La esposa de Pedro Sánchez denunció a Quiles por, supuestamente, haberla agredido en el interior de un restaurante, al que el activista accedió, cámara en mano, mientras Gómez estaba en su interior junto a unas amigas.

No obstante, el procedimiento judicial derivado de aquella denuncia acabó archivado el pasado mes de mayo.

De hecho, la resolución judicial que así lo establece, publicada por EL ESPAÑOL, concluyó que fue una amiga de la esposa de Sánchez la que "acomete" contra Quiles para echarle del local.

Una vez descartada tal agresión, el activista presentó una querella contra Gómez por supuesta "denuncia/acusación falsa". Y, ahora, el juez Gerardo Calvo, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Majadahonda, cita a la mujer de Sánchez a declarar como querellada.

También, al propio Quiles, al que el magistrado dará la oportunidad de ratificarse en su querella.

Ambos deberán acudir al Juzgado el próximo 23 de octubre, por la mañana.

Calvo también ha solicitado al juez que archivó la denuncia de Gómez contra Quiles que le envíe la documentación de aquel procedimiento, ya archivado.

Entre ella, está incluido el vídeo de las cámaras de seguridad del interior del local, el mismo que permitió descartar la agresión denunciada por la esposa de Sánchez. También, las imágenes grabadas por el propio Quiles con su móvil.

El archivo de la causa

El pasado mayo, el juez que archivó la causa derivada de la denuncia de Gómez, concluyó, tras analizar las grabaciones, que "constaba un forcejeo" en el interior del local entre una de las amigas de la esposa de Sánchez y Quiles.

Ahora bien, el magistrado subrayó que era esa mujer "la que sostiene el acometimiento principal (...) con intención de expulsar" a Quiles del establecimiento.

De hecho, esa amiga no es otra que Blanca María Juan de Castro, quien fue coordinadora de la cátedra que Begoña Gómez co-dirigió hasta 2024 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

No obstante, la UCM suprimió ese año dicho proyecto académico, una vez estaba ya en curso el llamado caso Begoña, en el que el juez Juan Carlos Peinado comenzó a investigar a la esposa de Sánchez por supuestos delitos de corrupción.