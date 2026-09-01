Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, pide ahora anular el clonado de su móvil en el que tenía 10.000 'wasaps' con Leire

El abogado de Serrano considera "ilegal" la incautación del teléfono y ha solicitado su devolución, quedando la decisión en manos de la Sala de lo Penal.

La UCO de la Guardia Civil realizó un primer clonado del móvil sin la presencia de Serrano, lo que motivó un segundo volcado con su abogado presente.

El teléfono de Serrano contenía al menos 10.000 mensajes de WhatsApp intercambiados con Leire Díez, también investigada en el 'caso Leire'.

Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha pedido anular el clonado de su móvil ordenado por la Audiencia Nacional.

Juanma Serrano, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez investigado en el caso Leire, ha solicitado a la Audiencia Nacional que anule el clonado de su teléfono móvil.

Dicho dispositivo contenía, al menos, 10.000 mensajes de WhatsApp con Leire Díez, la denominada fontanera del PSOE.

Esta mujer también está siendo investigada en este procedimiento por, supuestamente, haber tratado de boicotear causas judiciales que afectasen al entorno personal y político de Pedro Sánchez, así como al PSOE y al Gobierno.

El instructor del caso Leire, el juez Santiago Pedraz, ordenó el pasado mayo el clonado del móvil de Serrano.

El magistrado ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo efectuase en presencia del propio investigado.

No obstante, la UCO comunicó a Pedraz que, por "error", lo había efectuado sin cumplir dicha condición. No obstante, los agentes no habían comenzado a analizar su contenido.

Por ello, el juez ordenó un segundo clonado —efectuado los pasados 18 y 19 de agosto— en el que estuvieron presentes tanto Serrano como su abogado, Bernardo del Rosal.

No obstante, ahora, en un escrito fechado el día 21, el letrado solicita la anulación del segundo volcado, tacha de "ilegal" la incautación del teléfono y exige su devolución a su cliente.

El móvil, por el momento, sigue custodiado en una caja fuerta en la Audiencia Nacional.

El escrito firmado por Del Rosal está dirigido a la Sala de lo Penal de este organismo judicial. Se trata del tribunal jerárquicamente superior al juez Pedraz, por lo que puede anular —o, por el contrario, validar— las órdenes dadas por el instructor.

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