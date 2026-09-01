El CGPJ designa a una jueza para reforzar el Juzgado de Ceuta sobrecargado de casos de agresión sexual tras la invasión

En el juzgado de Ceuta continúa también el refuerzo de un juez en expectativa de destino, cuyo cese se ha aplazado hasta el 30 de octubre.

Consuelo Andreo, con experiencia en violencia sobre la mujer, ocupará el cargo durante seis meses, prorrogables si es necesario.

El juzgado ceutí está sobrecargado debido al incremento de delitos sexuales tras la invasión migratoria de finales de julio.

El CGPJ ha designado a la jueza Consuelo Andreo Ruiz para reforzar el Juzgado de Ceuta encargado de investigar casos de agresión sexual.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado a la juez Consuelo Andreo Ruiz para reforzar el Juzgado de Ceuta encargado de investigar casos de agresión sexual.

Como ya advirtió el CGPJ a mitad de agosto, dicho órgano judicial está sobrecargado debido al "incremento" de delitos sexuales cometidos tras la invasión migratoria sufrida por la ciudad autónoma a finales de julio.

El órgano de gobierno de los jueces ha anunciado este martes que Andreo ha sido la seleccionada dada su antigüedad en la carrera judicial, superior a la de los otros tres candidatos con los que rivalizaba.

Además, esta jueza, actualmente destinada en el Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena (Región de Murcia), ya ejercía, en dicha plaza, competencias en materia de Violencia sobre la Mujer, como ahora seguirá haciendo en Ceuta.

Su incorporación se producirá en breve, ya que, una vez recibida la documentación pertinente, el CGPJ ha recabado la autorización económica del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Está previsto que la comisión de servicios de Consuelo Andreo dure seis meses, que serían prorrogables si fuese necesario.

En el Juzgado ceutí con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer, además, continúa como refuerzo un juez en expectativa de destino. Debido a la sobrecarga de trabajo, su cese, a través de un acuerdo del CGPJ, fue diferido hasta el próximo 30 de octubre.

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