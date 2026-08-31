La Fiscalía eleva a 23 las agresiones sexuales ocurridas en Ceuta desde la invasión: 9 víctimas son menores de edad

El CGPJ alertó del aumento de agresiones sexuales y designó a un magistrado para reforzar los juzgados de Ceuta durante seis meses.

Cinco de las agresiones denunciadas son violaciones, y se han identificado ocho presuntos autores de distintas nacionalidades.

Nueve de las víctimas son menores de entre 14 y 17 años, la mayoría jóvenes migrantes llegados durante el asalto.

La Fiscalía registra 23 agresiones sexuales en Ceuta desde la entrada de más de 70.000 migrantes ilegales los días 30 y 31 de julio.

La Fiscalía General del Estado tiene constancia de 23 agresiones sexuales denunciadas en Ceuta desde que fue invadida por más de 70.000 migrantes ilegales que accedieron a la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio.

Nueve de las supuestas víctimas son menores, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. La mayoría de ellas, jóvenes migrantes que entraron en territorio ceutí durante el asalto a la frontera.

De esas 23 agresiones sexuales denunciadas, cinco son violaciones (actos con penetración, ya sea oral, anal o vaginal).

Según ha informado este lunes la Fiscalía General del Estado, ocho presuntos autores ya han sido identificados. Cuatro de ellos tienen nacionalidad marroquí; tres son españoles y completa la lista un ciudadano belga.

Ahora bien, por el momento se desconoce la nacionalidad de la mayor parte de los presuntos agresores.

Desde mitad del mes de agosto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió de la sobrecarga de trabajo en los Juzgados ceutíes debido a la invasión migratoria.

En concreto, el CGPJ alertó del aumento de agresiones sexuales.

De hecho, el órgano de gobierno de los jueces designó al magistrado Miguel Ángel Torres para reforzar los tribunales de la ciudad autónoma durante los próximos seis meses, en comisión de servicio.

Hasta entonces, Torres estaba destinado en la Audiencia Provincial de Málaga.