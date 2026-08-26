La Fiscalía apoya que Jésica, ex de Ábalos, siga investigada por cobrar un sueldo de dos empresas públicas sin trabajar

La Fiscalía también pide mantener como investigado a Ignacio Zaldívar, jefe de Rodríguez en Ineco, por su implicación en el caso.

Rodríguez fue contratada en Ineco y Tragsatec, donde percibía sueldo público sin realizar ninguna función, según la sentencia.

El Supremo ya condenó a Ábalos a 24 años de prisión por corrupción, y Rodríguez fue incluida en la lista de investigados del caso Koldo.

La Fiscalía Anticorrupción apoya que Jésica Rodríguez, exnovia de Ábalos, siga investigada por cobrar de dos empresas públicas sin ir a trabajar.

La Fiscalía Anticorrupción se posiciona a favor de que Jésica Rodríguez, exnovia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, siga investigada por la Audiencia Nacional.

Así lo expresa Anticorrupción en un informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En él, la fiscal Carmen García Cerdá insta a la Sala de lo Penal de la Audiencia a rechazar el recurso con el que Rodríguez trata de dejar de figurar en la lista de investigados del llamado caso Koldo, instruido por el juez Ismael Moreno.

El pasado 22 de junio, en un procedimiento judicial distinto, el Tribunal Supremo (TS) condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por varios delitos graves de corrupción (organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias).

En el apartado de hechos probados de dicha sentencia, el TS relataba que Rodríguez, mientras era pareja del entonces ministro, había sido enchufada en dos empresas públicas dependientes de Transportes.

Primero, Ineco y, después, Tragsatec. El Supremo concluyó que, pese a que la joven —con estudios en Odontología— cobraba mensualmente un sueldo público, no acudía a trabajar ni realizaba ninguna función.

Por ello, a instancias de Anticorrupción, el juez Moreno sumó a Rodríguez a la lista de investigados del caso Koldo, de la que también forma parte el propio Ábalos.

Pese a que ya ha sido condenado por el Supremo, este procedimiento constituye otro frente judicial, aún abierto, para el extitular de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

Rodríguez acudió a la Audiencia Nacional el pasado 20 de julio, fecha fijada por el magistrado para interrogarla.

No obstante, ejerció su derecho a no declarar y guardó silencio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Previamente, su defensa había presentado un recurso —ante la Sala de lo Penal, jerárquicamente superior al instructor— para tratar de dejar sin efecto la citación de la joven como investigada.

Ahora, en respuesta, Anticorrupción insta a este tribunal a rechazar dicha petición y a confirmar, por tanto, la postura del juez Moreno.

De hecho, la Fiscalía sigue el mismo criterio con respecto a Ignacio Zaldívar, jefe de Rodríguez en la empresa Ineco y a quien el instructor también citó como investigado en el caso Koldo.

La defensa de Zaldívar también presentó un recurso ante la Sala de lo Penal y el Ministerio Público, en respuesta, pide, de igual forma, que se rechace y se mantenga su condición de investigado.

Como recuerda Anticorrupción, la citación de este alto cargo vino motivada por la declaración de una de sus subordinadas, Virginia Barbancho

Esta mujer fue quien reveló que Zaldívar la instó a "dejar en paz" a Rodríguez mientras ésta estaba a sueldo de Ineco.

Tal y como admitió el propio Zaldívar —cuando declaró como testigo en el Supremo, en el juicio contra Ábalos—, fue la entonces presidenta de Adif, la también investigada Isabel Pardo de Vera, quien le transmitió dicha orden, que luego él trasladó a Barbancho.