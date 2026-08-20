La saturación de los tribunales en Ceuta tras la invasión reaviva el pulso entre Bolaños y la presidenta del CGPJ

Perelló ha señalado el déficit de jueces en España y la falta de competencias presupuestarias para mejorar la situación de la justicia.

La tensión entre la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y Bolaños se mantiene, marcada por críticas mutuas sobre la gestión y dotación de recursos judiciales.

El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, afirma haber aprobado refuerzos temporales y mejoras en el Instituto de Medicina Legal.

El CGPJ ha solicitado refuerzos para los Juzgados de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes y el aumento de delitos sexuales.

Ni siquiera en agosto cesa la tensión entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presidido por Isabel Perelló y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Este martes, el CGPJ alertaba de la saturación de los Juzgados de Ceuta, después de la invasión migratoria —una avalancha de más de 70.000 ilegales— sufrida por la ciudad autónoma a finales de julio.

De hecho, en base a un informe del Servicio de Inspección, el Consejo solicitaba al Ministerio el "refuerzo temporal" de los Juzgados de la ciudad, con varios funcionarios —un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial— y un secretario judicial (LAJ).

El CGPJ también pidió la incorporación de dos intérpretes y de "un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia". Y anunciaba que el vocal José Antonio Montero visitaría próximamente Ceuta para "evaluar la situación" de sus tribunales.

Una vez se hicieron públicas, pasado el mediodía del martes, estas peticiones, fuentes del Ministerio de Justicia no tardaron en salir al paso para reivindicar la labor del departamento que encabeza Bolaños.

Especialmente, cuando la necesaria dotación de recursos a la Administración de Justicia es uno de los frentes de batalla por parte del Consejo General del Poder Judicial que preside Perelló.

"El Ministerio ya trasladó hace semanas al CGPJ y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía su compromiso de aprobar los refuerzos que fuesen necesarios en el Tribunal de Instancia de Ceuta tan pronto como se iniciara el proceso de solicitud, que ahora parece que será inminente", enfatizaron las citadas fuentes.

"Aún no se ha recibido en el Ministerio ninguna comunicación del CGPJ, pero está todo preparado para tramitarla en cuanto llegue", recalcaron.

"Para el Tribunal de Instancia, se ha autorizado el refuerzo temporal de dos plazas de tramitación procesal durante dos meses y una plaza de médico forense durante seis meses", señalaron desde Justicia.

Asimismo, las mencionadas fuentes, en respuesta a la petición del CGPJ, subrayaron que, "hace dos semanas", el Ministerio aprobó la creación de un equipo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Este organismo "ha llegado a incrementar su capacidad operativa en más de un 271%", después de la invasión migratoria.

Aunque desde Justicia no explicaron los motivos, el comunicado de este martes del CGPJ sí recalcaba la necesidad de dotar de refuerzos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, debido al "incremento de casos de agresión sexual" cometidos, aparentemente, por los asaltantes marroquíes.

Ello encaja con la situación de desbordamiento del Instituto de Medicina Legal, cuyos trabajadores intervienen en los delitos sexuales. Recogen muestras biológicas, elaboran informes sobre la situación psicológica de las víctimas, emiten dictámenes periciales...

De hecho, las mencionadas fuentes de Justicia subrayaron también que se ha autorizado, por parte del Ministerio, "el refuerzo temporal de dos plazas de tramitación procesal durante dos meses y una plaza de médico forense durante medio año".

Asimismo, enfatizaron la incorporación a la Fiscalía de Área de Ceuta de "tres fiscales sustitutos", cuestión ajena a las solicitudes del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, únicamente.

Guerra de relatos

De esta forma, el Ministerio que encabeza Bolaños salía raudo al paso para tratar de contrarrestar, en parte, el relato generado por peticiones del Consejo General del Poder Judicial.

Especialmente, dada la cercanía de la apertura del Año Judicial, prevista para principios de septiembre.

En esta ceremonia, cada año, pronuncia un discurso el rey Felipe VI y la propia Perelló.

En el del último año, la presidenta del CGPJ censuró las descalificaciones que varios miembros del Gobierno —y el propio presidente Pedro Sánchez— dedicaron a "algunos jueces", a los que atribuyeron intenciones políticas.

Sin dar nombres, Perelló se refería al propio Bolaños, presente en el acto, tan sólo unos metros más allá. Días atrás, el ministro de Justicia, al alimón con Sánchez, había arremetido veladamente contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investigaba a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo.

Pocos meses después, en febrero de 2026 —y también en presencia de Bolaños y del Rey—, la presidenta del Consejo criticó los "problemas" de la llamada reforma Bolaños, el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia impulsada por el ministro de Justicia.

Perelló lanzó estas críticas en el acto de entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces.

De hecho, en esa misma ceremonia, la presidenta del CGPJ subrayó el "grave déficit de jueces" que sufre España, en comparación con otros países de su entorno.

En nuestro país, existen unos once jueces por cada cien mil habitantes, frente a la cifra de 17 que registra la media europea.

"El Poder Judicial carece de presupuesto y de competencias para aumentar el número de jueces. Tampoco, para dotar a los que ya existen de medios suficientes para desarrollar su trabajo", reprochó Perelló.

La hemeroteca no termina ahí. La tensión entre la presidenta del CGPJ y Bolaños ha tenido otros episodios destacados.

En respuesta al discurso anterior, el ministro de Justicia tachó de "política" la intervención de Perelló en el acto de entrega de despachos.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, este reproche se produjo después de que el titular de Justicia hubiese recibido críticas él mismo en el seno del Gobierno.

Miembros del Ejecutivo central consideraron a Bolaños demasiado condescendiente al haber permitido, el 3 de septiembre de 2024, la elección como cabeza del Poder Judicial de Perelló, que nunca fue la candidata predilecta de Moncloa.