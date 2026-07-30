Un colaborador de la Guardia Civil aporta al juez datos contra Mercedes González: "Leire la llamó tras reunirse con Villalba"

El colaborador informó a la Jefatura de Información sobre los encuentros, señalando la existencia de una organización en la cúpula que consideraba peligrosa.

Leire Díez ofreció favores y posibles cargos a cambio de información contra la UCO, y mencionó tener el respaldo de altas esferas del partido y acceso al presidente.

La investigación apunta a una trama financiada por el PSOE para desestabilizar a jueces, fiscales y agentes de la UCO que investigan casos relacionados con el entorno político y familiar de Pedro Sánchez.

Un colaborador de la Guardia Civil declaró ante el juez Pedraz que Leire Díez, vinculada al PSOE, contactó con la directora de la Benemérita, Mercedes González, tras reunirse con el comandante Rubén Villalba.

D.M., un antiguo colaborador de la Guardia Civil que coopera con el Servicio de Información desde los años 90, relató ayer al juez Santiago Pedraz lo que presenció de la relación entre la 'fontanera' del PSOE Leire Díez y la directora de la Benemérita, Mercedes González.

Ambas están investigadas en el procedimiento en el que Pedraz trata de determinar las actividades de una trama que buscaba desestabilizar a los jueces, fiscales y agentes de la UCO encargados de los procesos que afectan al PSOE y, de forma específica, los que se refieren al entorno político y familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según los investigadores, la trama fue financiada por el PSOE y se habría creado por instrucciones de su exsecretario de Organización Santos Cerdán, con la coordinación de Leire Díez.

La 'fontanera' trató de obtener datos, especialmente contra la UCO, a cambio de ofrecer favores y ventajas a los informantes. El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo' y, por ello, suspendido cautelarmente de funciones, fue una de las personas con las que Díez se reunió para que le diera datos que ella pudiera utilizar contra la Unidad Central Operativa.

D.M., amigo de Villalba, de Koldo García y de Francisco Ortega, exjefe de seguridad de Correos, donde trabajó con Leire Díez, fue el intermediario para las dos reuniones que Villalba mantuvo con la exmilitante socialista.

El testigo manifestó en su comparecencia en la Audiencia Nacional que, en febrero de 2025, Ortega le comentó que había "una persona del PSOE" que quería hablar con el comandante Villalba.

Éste había cambiado de móvil tras su implicación en el 'caso Koldo' y D.M. era de los pocos que tenía el nuevo número.

El testigo se lo transmitió a Villalba, que rechazó la propuesta. Pero a los pocos días Ortega le insiste, le desvela que la persona interesada es Leire Díez y que "puede ayudarle". "Ella habla en nombre del 'uno'", le dijo Ortega, según declaró ayer D.M.

Decidió llamar a Koldo para saber quién era Leire. El asistente del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos le dijo que Leire "trabaja con Santos Cerdán" y "tiene muchos contactos: levanta el teléfono y consigue lo que quiere, tiene acceso al presidente".

Esto decidió a Villalba a mantener una primera reunión con Díez que no se celebró, como ella pretendía, en el despacho del abogado Jacobo Teijelo (también investigado), sino en un restaurante situado en un polígono industrial de Leganés (Madrid).

D.M. organizó el encuentro con medidas de seguridad. Puso a seis personas, "no funcionarios", a vigilar y no comunicó el lugar de la reunión a Díez y Ortega hasta 45 minutos antes. Ambos tuvieron que entregarle sus móviles.

La reunión se celebró el 10 de marzo de 2025. Duró tres horas y D.M. no participó en ella. Pero, a la salida, Díez le pidió que convenciera a Villalba para que colaborara con ella porque le pueden ayudar.

Según D.M., "le pregunto quién está detrás y me dice 'el uno'. Le dije de broma 'el uno...Cristiano'. Y ella contesta 'el presidente'. Y de nuevo, de broma, le dije 'Florentino'. Y Leire dice: 'Pedro'".

Villalba le contó luego que "esta señora no para de hablar" y que "tiene una fijación con la UCO y, concretamente, con el teniente coronel Balas". Según le dijo el comandante, Leire Díez le ofreció solucionar su situación profesional y un puesto de asesor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Tras esa primera reunión, Ortega le dijo que "Leire hablaba mucho y que era un poco fantasma, que no se la creía". D.M. le replicó que "algo de verdad había porque habían estado preguntando y Koldo les había confirmado que sí que tenía poder". "Denotaba credibilidad y daba miedo", ha declarado.

Segundo encuentro

Para la segunda reunión, celebrada el 26 de marzo de 2025, D.M. recogió en coche a Leire Díez y Francisco Ortega y los llevó al mismo restaurante en Leganés.

"En el trayecto, Leire refiere que en Moncloa están muy enfadados con el ministro de Interior porque no hacen nada. Que el DAO tampoco hace nada y textualmente refiere: “les faltan huevos” y que por eso está ella", ha relatado el testigo.

D.M. ha asegurado que Díez le dijo que ella iba a elegir al próximo DAO de la Guardia Civil. Él le preguntó por Mercedes González y la respuesta de la 'fontanera' fue que "está al tanto y esperando saber cómo va la reunión de hoy".

"Al salir de la reunión", ha relatado, "Leire dijo que seguramente tendría llamadas de la directora de la Guardia Civil. Miró el móvil y dijo 'efectivamente'. Yo intenté ponerme cerca para escuchar y parecía una voz femenina. Leire la saludó como 'Mercedes' y le dijo que 'ha ido todo muy bien y que tiene que hacer algunas cosillas”".

Sobre esa segunda reunión, el comandante Villalba ha declarado que "Leire me dice que a principios de abril va a tener un encuentro con la directora general de la Guardia Civil, para hablar sobre su persona y su situación".

En efecto, Mercedes González y Leire Díez se vieron en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil el 2 de abril de 2025. Y, tal como le había prometido a Villalba, la 'fontanera' planteó a la directora la posibilidad de rehabilitar al comandante.

En su declaración ante Pedraz, González aseguró que manifestó a Díez que eso no era posible y dio por terminado el encuentro.

La petición sobre el comandante Villalba.

El colaborador de la Guardia Civil ha explicado que dio cuenta verbal de esos encuentros a la Jefatura de Información. El núcleo de la información que entregó fue que "había una especie de mafia, una organización en la cúpula que no pintaba bien".

Nota de la Jefatura de Información de la Guardia Civil sobre la trama de la 'fontanera'./ E.E.

La Jefatura de Información hizo una nota de despacho el 29 de abril de 2025, de la que se dio cuenta al DAO, general Llamas, y a la directora. Pese a ello, González volvió a tener conversaciones, al menos a través de Whatsapp, con Leire Díez.