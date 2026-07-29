La UDEF descubre empresas del testaferro de Zapatero sin actividad ni trabajadores pero con ingresos millonarios

Se investiga la recepción de elevadas sumas por Zapatero, algunas vinculadas a presunto tráfico de influencias internacional, y el patrimonio de su secretaria.

Varias empresas presentan movimientos incompatibles con sus ingresos declarados y su objeto social, incluyendo transferencias a Zapatero y su entorno familiar.

El juez Calama autoriza el acceso a cuentas de Zapatero, sus hijas y su secretaria, detectando un entramado societario para ocultar fondos y justificar pagos ficticios.

La UDEF ha descubierto empresas vinculadas al supuesto testaferro de Zapatero sin actividad ni trabajadores pero con movimientos millonarios.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la UDEF de la Policía Nacional el acceso a numerosas cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar, y de un conjunto de empresas de Julio Martínez Martínez, presunto testaferro del expresidente del Gobierno.

En una resolución dictada hoy, Calama reafirma los indicios contra Zapatero y Martínez. A la vista de un nuevo informe de la UDEF, el instructor sostiene que existen indicios que ponen de manifiesto "una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica".

La UDEF ha encontrado numerosas empresas de Martínez Martínez, hasta ahora no conocidas, que formarían parte de ese entramado.

Entre ellas, Calama destaca ASP Rentas SL, que registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025 frente a unos ingresos declarados de 89.540 euros. Los investigadores identifican esta empresa como vía instrumental "para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian".

Zenitram Partners presenta movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que “era una factura falsa”.

Zenzap, sin actividad mercantil, sin trabajadores y sin depósito de cuentas desde 2019, registra movimientos superiores a 3,8 millones y actúa como sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado.

Mérida Capital tiene movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a una actividad declarada de 114.731 euros. Esta empresa también ordena pagos a Análisis Relevante, la sociedad de la que era consultor Zapatero y a través de la que habría cobrado comisiones por actividades ilícitas de tráfico de influencias, según los investigadores.

Nez Asesores, Pickashop, Voli y Agropecuaria Lucena son otras sociedades del entramado empresarial de Martínez, al igual que Affita y Affita Capital. E

stas últimas reciben fondos indirectos de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Summer Wind, sociedad interpuesta, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella, "en una dinámica incompatible con su objeto social de alquiler de inmuebles".

Iot Domotic Europe percibe 60.500 euros desde Caleton Consultores, fondos que tendrían origen en Plus Ultra.

Préstamo amortizado de Zapatero

La resolución especifica las elevadas cantidades percibidas por el expresidente socialista y detectadas hasta ahora.

Calama alude a que Rodríguez Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante entre 2020 y 2025; 851.180 euros de Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 352.980 euros de Gate Center; 200.000 euros de Focus Social Research y 159.034 euros de Chinalink, entre otros ingresos

El instructor destaca el pago de Focus Social Research, que se vincula "al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana".

Esta operación de presunto tráfico de influencias fue aflorada por la UDEF el pasado junio. Zapatero habría intervenido ante el expresidente de Bolivia Luis Arce y otras autoridades del país a favor del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano asentado en distintos países de Sudamérica.

Una compañía de este grupo, la cementera Soboce (acrónimo de Sociedad Boliviana de Cementos), fue condenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia y estaba obligaba a pagar unos 107 millones de dólares (casi 95 millones de euros) a una competidora por actos de competencia desleal.

Calama resalta una de las cuentas de Zapatero en el banco Santander, que "funcionaba como receptora de fondos, redistribuidos inmediatamente a otras cuentas". Desde una de ellas "se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros".

Respecto a las hijas de Zapatero, el juez señala que desde su empresa, Whathefav, se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas.

En cuanto a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, también investigada, Calama indica que, aunque "no se han detectado ingresos desde el entramado hacia ella", su "rol funcional en la organización" justifica el análisis de su patrimonio.

Señala que Alcázar adquirió una vivienda por 132.055 euros "sin financiación hipotecaria, mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica".