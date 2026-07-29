Begoña Gómez cambia de abogado para su juicio ante el Jurado: elige al experto penalista Jaime Campaner

Jaime Campaner es reconocido por su experiencia en juicios por Jurado y casos de delitos socioeconómicos, habiendo participado en procesos mediáticos como el caso Nóos y el caso Pujol.

La Audiencia considera que Gómez se benefició de su condición de esposa de Pedro Sánchez para impulsar la creación y financiación de una cátedra extraordinaria y un software en la Universidad Complutense.

El cambio de defensa se produce tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación relacionados con su papel en la UCM.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha designado al prestigioso penalista Jaime Campaner como su nuevo abogado defensor para el juicio por Jurado.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha comunicado este miércoles al Juzgado la designación de Jaime Campaner como nuevo defensor en sustitución de Antonio Camacho.

Es un cambio enfocado hacia el inevitable juicio por Jurado al que tendrá que someterse la mujer de Pedro Sánchez tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 16 de julio, cuando ratificó la decisión del juez instructor, Juan Carlos Peinado, de sentarla en el banquillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Tras la quirúrgica depuración del procedimiento realizada por la Audiencia, que suprimió dos delitos y varios hechos apreciados como delictivos por Peinado sin serlo, Begoña Gómez irá a juicio junto a su asistente en Moncloa, Begoña Gómez, por la creación en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de una cátedra extraordinaria sobre transformación social competitiva.

La Audiencia afirmó la existencia de indicios "con una fuerza incriminatoria más que consistente" de que Gómez "se prevalió de su condición de mujer del presidente del Gobierno" para conseguir que la UCM creara esa cátedra extraordinaria, que ella dirigió y de la que "se benefició".

Según la Audiencia de Madrid, su condición de esposa de Pedro Sánchez también le "facilitó la obtención de financiación" para el desarrollo de una herramienta digital destinada a pequeñas y medianas empresas para la medición del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un 'software' que Begoña Gómez "hizo, o pretendió hacer, suyo", pese a pertenecer a la UCM.

Tanto el tráfico de influencias como la malversación de fondos son delitos de la competencia del Jurado, por lo que Gómez y Álvarez serán juzgadas por nueve ciudadanos legos en Derecho censados en la Comunidad de Madrid.

Campaner, mallorquín, de 43 años, tiene experiencia en juicios por Jurado tanto a nivel práctico como teórico: las autoridades argentinas le llamaron para que explicara allí el modelo de Jurado español cuando esta institución se iba a implantar en Buenos Aires en 2013.

Este prestigioso penalista siempre ha combinado la faceta práctica del Derecho con la actividad académica. Es profesor titular de la Universidad de Baleares (UIB) por concurso-oposición e imparte docencia en materia de Derecho procesal penal en el CES Cardenal Cisneros. También es profesor en el diploma de alta especialización en litigación penal de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

Campaner fue número 1 de su promoción del grado de Derecho en la UIB. Es máster en Derecho penal económico Internacional por la Universidad de Granada y doctor en Derecho procesal por la UCM con una tesis sobre 'La confesión precedida de la obtención inconstitucional de fuentes de prueba'.

Ha realizado estancias de investigación en la Queen Mary University of London (Reino Unido), en la Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italia) y en el Max Planck Institut de Friburgo (Alemania).

Con solo 41 años, en marzo de 2024, fue admitido como académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Recursos de amparo firmados por Campaner han provocado cambios en la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al uso de cámaras ocultas y el derecho a la última palabra de los acusados.

En el foro Campaner es reconocido como experto en infracciones socioeconómicas, los llamados 'delitos de cuello blanco'. En el 'caso Nóos', logró la absolución de Salvador Trinxet, acusado, no por el fiscal pero sí por Manos Limpias, de ser el supuesto creador de un entramado societario en el extranjero para desviar fondos en colaboración con Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin.

Ha intervenido también con éxito en la rama balear del caso Pokémon, en procedimientos sobre hidrocarburos como defensor de personas jurídicas y es el abogado de Josep Pujol Ferrusola en el 'caso Pujol', pendiente de sentencia.

Campaner, que también ha intervenido en procesos por delitos de violación, fue fichado por el presidente del Barça, Joan Laporta, para defender los intereses del club frente a Josep María Bartomeu y a su junta directiva. El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, le encomendó la acusación particular en el 'caso Villarejo'.

También ha defendido al gurú de las apuestas deportivas Juan Gayá; a Roger Ver, conocido como Bitcoin Jesus, uno de los primeros impulsores de la criptomoneda; a Nadine Heredia, esposa del expresidente peruano Ollanta Humala; o al abogado italiano Giovanni di Stefano, defensor de Sadam Hussein.