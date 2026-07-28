Las empleadas del PSOE confirman el pago de viajes a Leire Díez y Cerdán era "el único que daba órdenes"

Ninguna de las dos empleadas realizó gestiones para Cristina Narbona, presidenta del PSOE, quien también declaró como testigo en el caso.

Las trabajadoras coincidieron en que Cerdán era el único que autorizaba los desplazamientos de Díez y las reuniones no estaban agendadas.

Leire Díez está siendo investigada por coordinar una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

Dos empleadas del PSOE confirmaron ante el juez que gestionaron viajes y billetes de avión para Leire Díez por órdenes de Santos Cerdán.

Dos trabajadoras del PSOE destinadas en la Secretaría de Organización han confirmado este martes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que gestionaron varios desplazamientos y compraron billetes de avión para Leire Díez.

Esta exmilitante socialista está siendo investigada por coordinar una trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y, sobre, al entorno familiar y político más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para ello intentaron conseguir, incluso mediante sobornos, información que pudieran utilizar contra los jueces, fiscales y agentes de la UCO a cargo de esos procesos.

Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, que han comparecido ante el instructor como testigos, se han puesto de acuerdo hasta en el número de veces que vieron a Leire Diez en Ferraz, pese a que una ha dicho que trabajaba por la mañana y la otra, por la tarde.

La vieron "dos o tres veces", sin concretar cuándo porque "no eran reuniones programadas".

San Pedro ha señalado que ella se encargaba de gestionar la entrada de la 'fontanera' en el parking del partido y le reservaba una plaza.

"Venía siempre en coche, dejaba el coche en Ferraz y se volvía [a Cantabria] en avión", ha manifestado la testigo, según la cual "a veces dejaban el coche en el aparcamiento y luego no subía", ha dicho.

Cuando lo hacía, se dirigía al despacho de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, donde se celebraban las reuniones.

Las dos empleadas han centrado en Cerdán todas las decisiones relacionadas con Leire Díez. "Siempre que ella quería un viaje yo se lo preguntaba a Santos Cerdán y él lo autorizaba", ha dicho San Pedro.

A preguntas del abogado de la acusación popular Alberto Durán ha admitido que la responsable de cumplimiento normativo era Ana María Fuentes, actual gerente y citada a declarar como investigada en este procedimiento el próximo 9 de septiembre.

"Las órdenes las daba Santos Cerdán", han dicho ambas. Según ellas, el exdirigente ahora encausado era "el único" que les daba órdenes. Las reuniones con Leire "no estaban en la agenda" de Cerdán, ha asegurado Celia Rodríguez.

Ambas han manifestado que no han visto por Ferraz a los abogados Jacobo Teijelo ni Ismael Oliver, también investigados y a través de los cuales el PSOE pagaba retribuciones a Leire Díez, según los investigadores.

Gaspar Zarrías, igualmente implicado en la trama, "iba por Ferraz en su época de ejecutivo", lo mismo que Antonio Hernando o Juan Manuel Serrano.

En cambio, ninguna de las dos hacía gestiones para la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declaró el pasado 15 de julio como testigo por los mensajes con Leire Díez que han aparecido en el procedimiento judicial.