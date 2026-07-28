El audio de la directora de la Guardia Civil: "Leire me dijo 'los mensajes de Sánchez y Ábalos los ha filtrado la UCO'"

En su declaración, González relató el impacto de descubrir la existencia de una campaña de desinformación contra la UCO, mencionando a Leire Díez y Santos Cerdán.

González y el DAO están siendo investigados por presunta prevaricación y obstrucción a la Justicia tras abrir varias informaciones reservadas sobre la UCO sin base real.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, admitió ante el juez que Díez le envió un mensaje señalando a la UCO como responsable de la filtración, aunque luego Ábalos reconoció ser el filtrador.

Leire Díez, investigada por coordinar una trama para desestabilizar procesos judiciales del PSOE, culpó a la UCO de filtrar mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por coordinar una trama para desestabilizar los procesos judiciales que afectan al partido y, en particular, al entorno de Pedro Sánchez, culpó a la UCO de la filtración de conversaciones de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Así lo admitió la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en la declaración como investigada que prestó ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el pasado 17 de julio.

"Leire Díez me manda un mensaje de WhatsApp, como mucha gente ese día que se publicaron los mensajes, 'esto lo ha filtrado la UCO'", dijo González en su declaración, recogida en un audio al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La criminalización de la Unidad Central Operativa era una de las obsesiones de la trama que investiga Pedraz. Esa unidad, y en concreto el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) que dirige el teniente coronel Antonio Balas, está a cargo de la mayoría de las investigaciones que comprometen al PSOE y al entorno político y familiar de Pedro Sánchez: desde los exsecretarios de Organización Ábalos y Cerdán hasta su hermano David o su esposa, Begoña Gómez.

González y el director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita Manuel Llamas, están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación continuada y obstrucción a la Justicia por haber abierto tres informaciones reservadas a la DIECAN en pocos meses sin una base real y como mecanismo para condicionar a los agentes, según la Fiscalía Anticorrupción.

De hecho, el DAO abrió en cuestión de horas una información reservada para determinar si podía atribuirse a la UCO la filtración de los mensajes entre Ábalos y Sánchez. Y ello pese a que a que el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, había asegurado a Llamas que esos mensajes no los tenía la UCO. Ábalos reconoció luego ser el filtrador.

El primer encuentro con Leire Díez.

González también admitió que en un segundo encuentro con Leire Díez, celebrado el 2 de abril de 2025, la 'fontanera' le planteó que el comandante Rubén Villalba volviera a su destino en la Guardia Civil.

Villalba, suspendido de funciones al estar investigado en la 'trama Koldo-Ábalos', se reunió con la 'fontanera' del PSOE, que le prometió interceder a su favor ante la directora de la Guardia Civil a cambio de proporcionarle información contra la UCO y contra Balas.

La petición sobre el comandante Villalba.

González trató de marcar distancias con Leire Díez, de la que dijo que "la he visto 30 minutos". Sus explicaciones no convencieron a las fiscales.

La fiscal a González: "Parece una explicación bastante inasumible".

Momento "demoledor"

González aseguró que comunicó al DAO que conocía a Leire Díez cuando Llamas le dio cuenta de una nota de despacho de la Jefatura de Información que relataba la existencia de una campaña contra la UCO. La nota mencionaba a la 'fontanera' y a Santos Cerdán

El despacho con el DAO fue el 5 de mayo de 2025 y González declaró que "para mí ese momento fue absolutamente demoledor. No se me olvidará nunca. [Llamas] Me dice 'el jefe de información me ha trasladado una nota de despacho en la que parece ser que hay una campaña de desinformación sobre la UCO'".

"Me entrega el folio y me habla directamente de una mujer que cita, una tal Leire Díez, y a Santos Cerdán. Y entonces a mí se me cae el mundo y aguanto el tipo como puedo, para ser ser sincera. Pero para mí es un estupor tremendo. Son dos folios o así, y veo que efectivamente se cita a Santos Cerdán y yo le digo que yo la conozco y que además la he visto recientemente".

Según González, "nadie que viniera a mi puerta bajo el mando o la vía de Santos Cerdán era bien recibido. Todo el mundo lo sabe. Hay artículos publicados sobre el listado de víctimas de Santos Cerdán y una de ellas soy yo".

"Nunca he tenido ninguna relación buena con Santos Cerdán", añadió. "No he tenido nada que ver nunca con Santos Cerdán y, por lo tanto, no creo que [Leire Díez ] utilizara esa vía de acceso".