El audio del DAO Llamas: "Me llama el ministro Marlaska alterado por la filtración del correo de Begoña Gómez"

Llamas minimizó el impacto de campañas de desprestigio contra la UCO y rechazó que la relación de Mercedes González con Pedro Sánchez influyera en la gestión de la Guardia Civil.

El DAO defendió la apertura de informaciones reservadas para investigar las filtraciones, negando que estas provinieran de la UCO y atribuyéndolas a errores en la notificación judicial.

Llamas explicó que la filtración provocó una avalancha de mensajes insultantes y ofensivos hacia la esposa de Pedro Sánchez, obligando a bloquear su correo.

El teniente general Manuel Llamas declaró que el ministro Marlaska le llamó "alterado" tras la filtración del correo institucional de Begoña Gómez.

El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, afirmó el pasado 16 de julio ante el juez Santiago Pedraz que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le llamó "un tanto alterado" cuando trascendió a la prensa el dirección de correo electrónico que tenía en Moncloa la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El ministro me contó el escenario dantesco que se había generado y que tuvieron que bloquear prácticamente los correos" de Begoña Gómez porque "los habían inundado" con "todo tipo de insultos e injurias, material pornográfico. Una barbaridad", se escucha decir a Llamas en el audio de su declaración, conocido por EL ESPAÑOL.

Llamas compareció como investigado por los mismos presuntos delitos que afronta su superiora, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

En el procedimiento existen indicios de que pudieron utilizar las informaciones reservadas (un instrumento previo a la eventual apertura de un expediente disciplinario) para tratar de intimidar" y "condicionar" a los agentes de la UCO que estaban a cargo de las investigaciones judiciales que afectan al entorno político y personal de Sánchez.

Llamas, sin embargo, defendió que esas informaciones reservadas se abrieron porque el jefe de Policía Judicial, general López Malo, y el entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, no le dieron explicaciones suficientes para descartar que las filtraciones procedieran de la UCO, tanto la referida al correo institucional de Begoña Gómez como la de los mensajes de Whatsapp entre Sánchez y el exministro Ábalos.

"La nota sobre la campaña contra la UCO no me alarmó demasiado".

El conocimiento público 'mail' de la esposa de Sánchez no era, sin embargo, atribuible a la UCO, sino a la indebida notificación por el Juzgado a las partes personadas en la causa sobre el hermano de Sánchez de un tutorial de instrucciones dirigido a la juez Beatriz Biedma para que pudiera acceder a los miles de correos electrónicos incautados.

Tampoco procedía de la UCO la filtración de conversaciones entre Sánchez y Ábalos: este último admitió haberlas facilitado.

En todo caso, Llamas asumió en primera persona la apertura de las informaciones reservadas y lo defendió como algo normal, asegurando que se han iniciado "mil" de ellas "que yo conozca", sin especificar en qué período.

Preguntas sobre Sánchez

El teniente general Llamas no explicó cuál fue la fuente de conocimiento de Marlaska sobre los efectos de la publicación del correo electrónico de Begoña Gómez. "¿El impulso a que se investigue la filtración [del correo de Begoña Gómez] le llega desde el presidente?", preguntó la fiscal.

"Yo no necesito que, ante un hecho de esa gravedad, hubiera sido Moncloa o hubiera sido cualquiera el denunciante de esa situación, no necesito que nadie me diga 'instruye una información reservada'. Yo motu proprio ordené la información reservada. Yo no tuve necesidad de que nadie me dijera qué hacer", respondió el DAO.

Llamas también descartó que la relación entre Pedro Sánchez y Mercedes González haya influido en la actuación de la directora de la Guardia Civil.

- ¿Le consta que la directora general de la Guardia Civil compaginó durante cierto tiempo este cargo con la secretaría general del Partido Socialista de Madrid Ciudad?, preguntó la fiscal

- Sí, contestó Llamas.

-¿En algún momento esto ha afectado a las órdenes que pudiera impartir la directora?

-En absoluto.

- Por ejemplo, de la información reservada 1/24 [la referida a la filtración del correo de Begoña Gómez, ¿a usted le parece que la directora tiene un trato inmediato y cercano con el secretario general del Partido Socialista [Pedro Sánchez] y que esto pueda haber influido de alguna manera en el curso de las actuaciones?

- Para nada. Y si tiene esa relación tan íntima de la que me habla, eso no se traslada en absoluto en su gestión en la Dirección General.

El DAO minimizó las dos notas de despacho, una de la Jefatura de Información y otra de la UCO, que en abril y mayo de 2025 le alertaron de que Leire Díez y Santos Cerdán estaban llevando a cabo una campaña para desacreditar a los agentes de la Unidad Central Operativa que intervienen en los procesos judiciales que afectan al PSOE.

"La campaña de desprestigio contra la UCO, en principio, francamente no me alarmó demasiado y solamente me llamó la atención el hecho de que se hiciera alusión al conocimiento de la señora Leire Díez de la directora".

Llamas relató que el 5 de mayo de 2025 "despacho con la directora y se lo cuento [la primera nota de despacho]. Y ahí la directora me reconoce que efectivamente ella conoce a esta mujer de los tiempos de su condición de delegada del Gobierno en Madrid y Leire Díez ostentaba un cargo en Correos. Y que la había visto recientemente, me llega a decir. Más allá de eso, yo francamente no le di mayor importancia".

"Ella me dice que efectivamente 'yo a esta mujer la conozco', como me imagino que, después de tres décadas en la Ejecutiva del PSOE madrileño, conocerá a miles de militantes socialistas", dijo.

El DAO insistió en varias ocasiones en que a la denuncia interna sobre la campaña de desprestigio de la UCO "no le di francamente mucha importancia, por no decir casi, prácticamente ninguna".

"Ponga mi nombre, mi cargo en Google y verá lo que es una campaña de prestigio que duró dos años", dijo Llamas a la fiscal.

"Me costaría encontrar el título y el capítulo de 'campaña de desinformación' en el Código Penal", manifestó en otro momento.