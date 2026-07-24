Anticorrupción solicita al juez Calama que encargue un nuevo informe sobre el origen y el valor de las joyas de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero, junto a algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Diseño: Arte EE

Las claves

Las claves Generado con IA Anticorrupción pide al juez Calama un nuevo informe sobre el origen y valor actual de las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero. Las joyas, valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros, serán nuevamente tasadas para confirmar su precio de mercado y fecha de montaje. Zapatero niega intención de defraudar y afirma que las joyas fueron un regalo personal, aunque no ha explicado aún su procedencia. El lote intervenido por la UDEF incluye 103 piezas entre pendientes, collares, brazaletes, anillos, relojes y otros objetos de lujo.

La Fiscalía Anticorrupción mueve ficha ante la falta de explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el origen de las joyas intervenidas por los agentes de la UDEF en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz.

El Ministerio Público ha solicitado al juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, que encargue un informe ampliatorio sobre las piezas, valoradas en un primer momento por la casa Ansorena en 1,3 millones de euros.

El nuevo estudio y tasación de las joyas pretende conocer su valor actual de mercado y la fecha en que fueron engarzadas. Anticorrupción, en un escrito remitido al magistrado, pide a Calama que requiera a la joyería Ansorena ampliar el estudio de las joyas.

Además del valor de mercado actual, la Fiscalía quiere recabar información sobre la fecha en que fueron montadas las joyas y si esa valoración de 1,3 millones de euros coincide con el precio que tendrían actualmente.

Tras la tasación preliminar de las piezas, el juez añadió a la investigación que cerca a Zapatero los presuntos delitos fiscal y de contrabando. Por el momento, el expresidente no ha aclarado el origen de las mismas.

Este jueves, en su primera entrevista desde la investigación, Zapatero negó "afán patrimonial" e "intención de defraudar" con las joyas intervenidas, asegurando que fueron "un regalo de cortesía personal de hace muchos años" y "estaban ahí y nada más".

No obstante, y por respeto a la Justicia, dijo, no ofreció más detalles sobre el origen de esas joyas ni quién se las regaló. "Ante el juez voy a dar todas las explicaciones", prometió nuevamente.

También anticipó que presentará un informe pericial para contradecir el valor de 1,3 millones de euros fijado por la pericial que encargó el juez Calama.

El escrito de Anticorrupción, no obstante, fue presentado hace unos días, antes de la entrevista del expresidente socialista en el programa Mañaneros 360.

Durante su declaración ante el juez Calama el pasado 17 de junio, Zapatero se acogió a su derecho a no responder preguntas sobre las alhajas y prometió dar explicaciones pocos días después. Sin embargo, hasta ahora no lo ha hecho. Su defensa esgrimió entonces falta de tiempo para recabar información y documentación.

Las joyas fueron intervenidas en el despacho del expresidente el pasado 19 de mayo por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, tras su imputación por una presunta influencia en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

En total, se trata de un lote de 103 piezas de joyería y relojería: 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, 8 anillos, 8 relojes y otros 20 objetos de lujo.