Los jefes de Plus Ultra confiesan que pagaron facturas falsas por informes inexistentes que encubrían servicios de Zapatero

Los pagos se canalizaron a través de varias empresas para dificultar su vinculación con Zapatero, en el marco de una presunta red de blanqueo y tráfico de influencias.

Se abonaron 530.000 euros a empresas de Julio Martínez Martínez, como parte de la comisión por el rescate público de la aerolínea.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la aerolínea hasta el pasado junio, Roberto Roselli, han admitido que abonaron facturas falsas a empresas de Julio Martínez Martínez, Julito, para encubrir los pagos por las gestiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En los escritos que ayer dirigieron al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, los máximos directivos de Plus Ultra cuando el Gobierno aprobó el rescate que habría favorecido Zapatero confiesan que pagaron a través de Martínez Martínez 530.000 euros. La cantidad equivale al 1% del importe de los dos préstamos otorgados a la compañía, que sumaron 53 millones de fondos públicos.

"Los conceptos que constan en las facturas son inciertos", afirman Martínez Sola y Roselli en sus escritos de colaboración con la Justicia. Confesión de un presunto hecho delictivo que, llamativamente, no ha hecho Martínez Martínez, pese a que ya había adquirido entidad en el procedimiento.

Correos electrónicos encontrados por la UDEF en los ordenadores de Julito tras su detención, el 11 de diciembre de 2025, ponían de manifiesto una dinámica de facturas inventadas en la que habrían intervenido el empleado del empresario Cristóbal Cano y la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar.

El 22 de septiembre de 2021, Gertrudis envió un correo electrónico a Cristóbal. Le informaba de que "tengo que emitir una factura a Análisis Relevante por importe de 20.000 euros" y le pedía que consultase "si hago una sola por el asesoramiento de los informes o son dos y en qué concepto".

Correo de la secretaria de Zapatero al empleado de Julio Martínez.

Dos días después fue la empresa de Julio Martínez -no la oficina de Zapatero, supuesto prestador de los servicios- la que precisó los conceptos que deben figurar en las facturas, a qué período corresponderían e incluso el importe.

La tesis de los investigadores es que esas facturas presuntamente falsas eran la cobertura de los pagos a Zapatero por parte de la empresa Análisis Relevante, administrada por Martínez Martínez. Análisis Relevante era, a su vez, la que recibía las comisiones abonadas por empresas como Plus Ultra.

A tenor de las confesiones conocidas ayer, también eran falsas las facturas de Análisis Relevante a la aerolínea.

Fueron 40 facturas con el concepto Honorarios Mensuales. Elaboración de Informe pese a que "o no existió tal informe o la materialidad de los 6 o 7 informes que se hicieron llegar era irrelevante para Plus Ultra y simplemente encubridora" de los pagos, afirman Martínez Sola y Roselli.

En un principio, entre julio de 2020 y marzo de 2021 (el rescate se concedió el 9 de marzo de 2021) Julito facturaba a Plus Ultra con Análisis Relevante.

Pero posteriormente Martínez Martínez indicó que dejarían de facturar mediante dicha sociedad y continuarían primero a través de otra, Voli Analítica, y después Iot Domotic Europe, menos vinculables a Zapatero.

Martínez Martínez no explicó la razón de dejar de facturar con Análisis Relevante. Pero ello "coincide temporalmente" con que el 15 de abril de 2021 se produjo una conversación entre Martínez Sola y Rodolfo Reyes, entonces accionista mayoritario de Plus Ultra. El primero explicaba que "me acaba de llamar el tocayo [Julito Martínez]. Muy muy cabreado ya que le llamó su jefe [Zapatero], y está muy enfadado con la entrevista y portada". Se refería a una publicación en la que Roselli hablaba del rescate que se acababa de conceder.

En las facturas de Voli Analítica "consta como concepto, también incierto, Servicios de gestión de vuelos Madrid – Caracas y en las de Iot Domotic [el concepto fue] Gestión vuelos operado por SACSA, igualmente incierto", añaden Roselli y Martínez Sola en sus escritos al instructor.

Pagos frustrados

Para Martínez Sola y Roselli, "sin pretender eludir su responsabilidad, Plus Ultra se ha visto involucrada en una presunta red de blanqueo de capitales y en una operativa de tráfico de influencias como consecuencia de una situación desesperada de obtención de liquidez fruto de una pésima coyuntura económica"

La última factura de Iot lleva fecha de 24 de noviembre de 2025, solo 17 días antes de que Julito Martínez, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli fueran detenidos en el marco de la investigación sobre Plus Ultra que entonces llevaba a cabo el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

"La regularización completa y más exacta de la cantidad [a pagar a través de Julito por el 1% del rescate] quedó frustrada por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la correspondiente dación de cuentas definitiva", explican los directivos de Plus Ultra.

El escrito de Martínez Martínez afirma que "por la presión mediática" que en 2021 existía sobre el rescate de Plus Ultra "se decidió diferir el pago [del 1%] a lo largo del tiempo, hasta 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas", en referencia a Voli y a Iot.

El breve escrito del presunto testaferro de Zapatero no explica si el uso de estas dos últimas empresas tuvo que ver con el enfado al que aluden Martínez Sola y Roselli.