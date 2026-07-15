Narbona admite que Leire la llamó para dar "información útil" y ella la remitió a Cerdán, que no vio "nada interesante"

Los mensajes hallados entre Narbona y Díez muestran un contacto más frecuente de lo que la presidenta del PSOE había reconocido públicamente.

La investigación judicial indaga una presunta trama para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE y Pedro Sánchez, coordinada por Díez y supuestamente dirigida por Cerdán.

Narbona declaró que Cerdán, tras reunirse con Díez, le dijo que la información ofrecida "no era nada interesante".

Cristina Narbona admitió ante el juez que Leire Díez la llamó para ofrecerle "información útil" y que la remitió a Santos Cerdán.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha admitido esta mañana ante el juez Santiago Pedraz que la llamada 'fontanera' del partido, Leire Díez, se dirigió a ella "para decirle que quería colaborar y que tenía información útil".

Narbona ha asegurado que remitió a Díez al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"Luego le pregunté a Santos y me dijo que no era nada interesante", ha asegurado la presidenta del PSOE.

Narbona ha comparecido como testigo en el procedimiento en el que se investiga una trama, presuntamente dirigida por Cerdán, coordinada por Díez y financiada por el PSOE, para desestabilizar los procesos judiciales que afectan al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esa desestabilización se articuló a través de campañas de descalificación contra jueces, fiscales y miembros de la UCO, denuncias espurias e informaciones predisciplinarias a los agentes investigadores para condicionarles.

El interrogatorio a Narbona ha girado en torno a las conversaciones encontradas en el teléfono de Leire Díez, de las que se desprendería que la presidenta del PSOE estaba al tanto de las gestiones que la 'fontanera' estaba realizando por orden de Santos Cerdán para tratar de "reconducir los ataques" contra Pedro Sánchez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró unos mensajes que ambas se intercambiaron el 24 de abril de 2024.

La fecha no es un dato menor. Ese mismo 24 de abril fue el día en que Díez se reunió con el entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, en la sede central de Ferraz.

Además, coincide con el arranque del periodo de reflexión de cinco días anunciado por el presidente del Gobierno tras la apertura de diligencias contra su esposa Begoña Gómez y con la carta a la ciudadanía difundida por Sánchez.

Según la UCO, durante esa conversación con Narbona Leire Díez habló de "reconducir" los ataques al presidente del Gobierno, de prestar una "ayuda cualificada" y de darle la vuelta a la situación "como un calcetín".

Pero el detalle más significativo está en un mensaje enviado por la propia Narbona. Según la UCO, la dirigente socialista recordó a Leire que esas cuestiones ya "se las habías contado a Santos el otro día".

Esa frase pondría de manifiesto que Narbona conocía las maniobras de la fontanera del PSOE y Cerdán.

Los mensajes incorporados al sumario contrastan con las explicaciones que ofreció Narbona cuando estalló el caso hace un año.

En junio de 2025, preguntada sobre el papel de la 'fontanera', Narbona describió a Díez como una "mujer que se movía mucho, con el tema de la comunicación era muy activa". "No he tenido mayor relación con ella, pero sí, por supuesto, sé quién es".

Meses después, en diciembre del año pasado, tras la detención de Díez en el marco de la investigación, la dirigente socialista marcó distancias con ella.

"Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros, eso es así", dijo ante los medios en el Congreso.

Sin embargo, los mensajes guardados en el teléfono revelan un contacto fluido entre ambas desde años antes.

"Cristina, estoy en Madrid, pero con la idea de ir el jueves a Cantabria. ¿Te viene bien que nos veamos a finales de semana?", escribió Díez a la presidenta del PSOE el 27 de julio de 2021, según reveló la cadena de televisión Cuatro.

"Vente a comer con nosotros el viernes a la magdalena, ¿ok?", le sugirió Narbona.

Tras aceptar la invitación —"genial"—, Díez adelantó a Narbona que tenía novedades que compartir. "Te tengo que contar muchas cosas buenas", le escribió.

La presidenta del PSOE respondió dando a entender que ya conocía parte de aquello a lo que se refería su interlocutora: "Creo que sé alguna".

Poner distancias

En su declaración hoy en la Audiencia Nacional Narbona se ha esforzado en poner distancias respecto a Leire Díez. Ha manifestado, incluso, que "hay indicios preocupantes" contra ella derivados de las investigaciones y de los informes de la UCO, aunque "prevalece la presunción de inocencia", ha matizado.

Narbona ha negado que se pueda calificar su relación de amistad. "Desde el año de la pandemia la he visto dos veces", ha asegurado.

Ha explicado que la conoció como militante del PSOE en Santander en 2017. En 2024 Leire Díez la llamó para dar "información útil" y ella la remitió a Cerdán.

"¿A qué se refería Leire cuando dijo que “hay que darle la vuelta al asunto como un calcetín”?, le ha preguntado el abogado del PP, Alberto Durán, que encabeza la acusación popular unificada.

Narbona ha contestado "no lo sé". Según ella, se limitó a remitirla a Cerdán y "cuando luego le pregunté si [Leire] había traído algo interesante Santos me dijo que no".

Narbona ha admitido la evidencia de que Díez tenía acceso a la Secretaría de Organización del PSOE y, en concreto, a Cerdán.

Pero, preguntada por la relación de Leire Díez con Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz, ha dicho que "no sé nada".

"¿Conoce si Leire Díez tenía comunicación directa o indirecta con el presidente del Gobierno?", le han preguntado. "En absoluto", ha contestado Narbona.