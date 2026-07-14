El juez del 'caso Leire' cita como investigada a la gerente del PSOE por su intervención auxiliar en los pagos a la trama

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en la comisión de investigación del Senado el pasado octubre. Eduardo Parra Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El juez Santiago Pedraz ha citado como investigada a Ana María Fuentes, gerente del PSOE, por su presunta intervención en pagos a la trama del caso Leire Díez. Se acusa a Fuentes de emitir supuestas notas de encargo falsas para justificar pagos a los abogados investigados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, lo que podría constituir un delito de falsedad en documento mercantil. La Guardia Civil sostiene que los pagos a la trama, incluidos los realizados a la fontanera Leire Díez, provinieron del PSOE y en ocasiones se camuflaron usando sociedades interpuestas y facturación mendaz. El juez considera que la implicación de Fuentes sería de coautora o cómplice, más que de responsable principal, en delitos como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a Ana María Fuentes, la actual gerente del PSOE, en el caso Leire Díez, que investiga una supuesta operación para neutralizar las investigaciones judiciales y policiales que afectan al partido y al entorno del presidente del Gobierno.

El magistrado también ha dado la condición de investigado a Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos. Ambos deberán declarar el próximo 9 de septiembre.

Ana María Fuentes está siendo investigada por una presunta intervención auxiliar: se le atribuye haber emitido "mendaces notas de encargo" para posibilitar pagos del PSOE a dos letrados investigados en el caso, Jacobo Teijelo y el citado Ismael Oliver, lo que constituiría un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

De esta forma, recalca el juez, la investigación "la sitúa más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos": cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y contra la administración de justicia o las instituciones del Estado.

Desde el Gobierno se ha justificado en los últimos meses que la gerente del partido autorizó pagos a la trama sin conocer la finalidad de los mismos y engañada por Santos Cerdán, presunto líder de la operación y exsecretario de Organización del PSOE.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que el dinero utilizado para pagar los gastos del grupo, encabezado por Cerdán y la fontanera Leire Díez, así como sus necesidades logísticas o de personal, provino "de un mismo origen: el PSOE".

En "muchos" casos, los investigadores creen que se habrían empleado sociedades interpuestas y facturación mendaz para camuflar el verdadero origen de los pagos. Por ejemplo los 27.225 euros que Díez habría obtenido de una empresa del abogado Ismael Oliver, Oliver Gruppe.

El magistrado instructor sospecha que Oliver habría servido de "vehículo" de los pagos a Leire Díez a través de sus sociedades.

Pedraz, no obstante, rechazó la semana pasada el volcado de los teléfonos de Ana María Fuentes y de otras dos trabajadoras del PSOE. Los dispositivos fueron intervenidos el pasado 27 de mayo durante las pesquisas de la UCO en Ferraz.

El juez le ha dado a la gerente la condición de investigada por haber firmado notas de encargo que justificaron pagos a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo "en fechas en las que estos no consta que estuvieran prestando asesoramiento jurídico a dicho partido".

Hay "indicios relevantes" de que los abogados desviaban luego parte del dinero a la fontanera. Este fue el sistema articulado para que el PSOE retribuyera a Leire Díez "por la labor que se había comprometido a desarrollar para proteger al PSOE, al presidente del Gobierno y su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban", según Pedraz.

"Su actuación concreta hasta la fecha se centra en la emisión de esas posibles mendaces notas de encargo", ha señalado el juez, apuntando a un posible delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular.