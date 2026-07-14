Los 10 hechos probados que demuestran el "nepotismo" en la creación de la plaza para el hermano de Pedro Sánchez

Posteriormente, se creó una plaza para un amigo de David Sánchez, Luis Carrero, también cubierta de forma cuestionada, lo que la Audiencia considera un claro ejemplo de nepotismo.

El proceso de selección estuvo plagado de irregularidades, como entrevistas simuladas, actas manipuladas y la puntuación de méritos orientada a favorecer a Sánchez.

El puesto de coordinador de conservatorios de música fue creado específicamente para David Sánchez, sin justificación de necesidad y adaptando los requisitos a su perfil.

La Audiencia Provincial de Badajoz detalla diez hechos probados que evidencian prevaricación administrativa en la creación de un puesto de alta dirección para el hermano de Pedro Sánchez.

La Audiencia Provincial de Badajoz se apoya en diez hechos probados para poner de manifiesto que la creación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz para que lo ocupara el hermano del presidente del Gobierno fue una prevaricación administrativa.

A lo largo de 377 folios, los magistrados José Antonio Patrocinio, Emilio Serrano (ponente) y María Dolores Fernández Gallardo relatan con minuciosidad los pasos que los condenados dieron desde que concibieron la idea de crear el cargo de coordinador de los conservatorios de música hasta que lo adjudicaron a Sánchez.

Con posterioridad, la Diputación creó otro puesto para un amigo de éste, Luis Carrero, exasesor en Moncloa.

Gestación del cargo

En octubre de 2016, el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; la diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del área de Cultura, Elisa Moriano decidieron la creación del puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de música ”con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez, quien en ese momento carecía de trabajo estable".

"No ha quedado acreditado si la toma de decisión se hizo a petición de David Sánchez o de persona o personas de su entorno o si tal decisión se realizó motu proprio con el designio de favorecerle por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE, por reelección en el cargo, Pedro Sánchez".

Los directores de los conservatorios no habían solicitado la creación de ese puesto al entender que había otras necesidades imprescindibles. Uno de ellos, Evaristo Valentí, le dijo a la directora del conservatorio profesional, Yolanda Sánchez, que "ese puesto se rumoreaba iba a ser creado para una persona determinada y que esa persona era David Sánchez".

Moriano no informó a los directores de los conservatorios "de la verdadera naturaleza del puesto ni de que el mismo iba a situarse en el organigrama por encima de los conservatorios".

"Tampoco se motivó en ningún momento que el puesto debiera ser desempeñado mediante contrato laboral de personal de alta dirección".

En la mesa de negociación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Diputación, el representante de CSI-CSIF manifestó que la figura de coordinador que iba a crearse no era necesaria.

"A esto contestó Elisa Moriano: “el director del Conservatorio Superior lo ha propuesto”, refiriéndose a Evaristo Valentí, quien, no solo no lo había propuesto sino que, cuando conoció su posición en el organigrama le pareció un disparate".

Igualmente, el representante de Podemos en Badajoz, Álvaro Jaén, se mostró crítico con la creación de ese puesto. Convocó una rueda de prensa en la que manifestó que “el cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de música y no existía tribunal, solo una entrevista en el despacho de la diputada provincial”.

La creación de ese cargo fue aprobada por el pleno de la Diputación pacense y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de diciembre de 2016. "No ha quedado acreditado que ningún diputado que votara a favor tuviera conocimiento de que el puesto fuera creado de forma espuria y carente de contenido real para ser adjudicado a una persona en concreto".

Las funciones de coordinador eran ejercidas con anterioridad por un empleado que se jubiló no perteneciente al grupo A-2 y posteriormente por el propio profesorado de los conservatorios en sus horas libres, sin cobrar nada por ejercer tales cometidos.

"No obstante no haber sido justificada en ningún momento ni la urgencia ni la necesidad de la creación de dicha plaza y de la práctica vacuidad de las funciones que tenía encomendadas, ni el motivo por el que el desempeño de la misma debiera ser ejercido mediante un contrato laboral de Personal de Alta Dirección, ni que se tratara de un gestor cultural, en plano superior al de los responsables de los centros coordinados, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que se contenía la creación del puesto fue aprobada y publicada en el BOP".

El 3 de mayo de 2017, Juana Cinta, directora del área de Recursos Humanos de la Diputación, envió un correo a Gallardo detallando el cronograma para la cobertura de la plaza. Gallardo contestó: “Estupendo”.

El 17 de mayo de 2017, Núñez y Moriano firmaron la petición de cobertura del cargo “dada la necesidad y urgencia de que sea cubierto a la mayor brevedad”. Solo dos días después se publicaron las bases para su provisión.

"El hermanísimo"

Ese mismo 19 de mayo de 2017, Evaristo Valentí envió a Yolanda Sánchez un correo electrónico personal con el asunto “El hermanísimo”, conteniendo un enlace a las bases de la convocatoria.

"Desde semanas antes, muchas personas adscritas a los Conservatorios y a la Diputación ya comentaban que el puesto de trabajo sería adjudicado a David Sánchez, llamándolo con el alias de el hermanísimo".

Adaptación de los criterios

El 26 de junio de 2017 se reunió una comisión asesora formada por Elisa Moriano; Manuel Candalija, jefe de Servicio de Actividades Culturales, y Félix González Márquez, jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

Procedieron a fijar los criterios de valoración de los currículos presentados, "otorgando mayor puntuación a los que sabían que concurrían en David Sánchez, por lo que éste obtuvo un total de 90 puntos".

El alquiler

Esa misma mañana, David Sánchez, utilizando el usuario "Hermit”, se interesó, a través de la aplicación Airbnb, por un alojamiento estable en la ciudad de Badajoz, manifestando que "iba a trasladarse a trabajar a esta ciudad".

Actas irregulares

A pesar de que en el acta oficial que se incorporó al expediente se hacía constar la aptitud para el cargo de seis candidatos, hubo un informe-propuesta anterior, confeccionado por González Márquez, en el que se consideraba apto únicamente a David Sánchez.

La diputada de Cultura, Cristina Núñez, figuraba en el acta como interviniente en las entrevistas a los candidatos, pero en realidad no estuvo presente.

Pese a ello, el 29 de junio de 2017 Núñez formuló la propuesta de contratación, en régimen laboral de alta dirección, a favor de David Sánchez basándose, literalmente en la preparación demostrada, su currículo, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, “sobre todo, la contestación a las preguntas que le formularon en la entrevista”.

Las entrevistas

A otra de las candidatas, Cristina de Frutos Alonso, no se le hicieron preguntas, aparte de lo relativo a su esquema de proyecto. Ella también oyó antes de presentarse ante la comisión de valoración que el puesto era para David Sánchez.

Éste David "no tenía el menor conocimiento acerca del funcionamiento de los conservatorios de Badajoz, no recordaba qué preguntas le hicieron en la entrevista de la Comisión, ni la duración de la misma, no recordando incluso cuándo se incorporó a su puesto de trabajo y dijo que 'entiende que sí' realizo las funciones para las que había sido nombrado".

Elevación de categoría

El 30 de junio de 2017, Gallardo dispuso la contratación laboral de David Sánchez como personal de alta dirección, pese a que, con anterioridad, dicho puesto era ejercido por personal no ya de aquella categoría, sino ni siquiera del grupo A-2.

Absentismo

"Desde su contratación, David Sánchez apenas si acudió a su puesto de trabajo, justificándolo en que no se sentía vinculado con ningún sitio físico, y no cumplió con las obligaciones laborales a que se había comprometido, siendo esporádicos los contactos con los directores de los conservatorios para su supuesta labor de coordinación y finalmente casi inexistentes".

Sánchez "ni residía en Badajoz, ni se desplazaba de forma regular a esta ciudad para acometer en su puesto de trabajo las obligaciones que le eran atinentes, ni consta estuviera autorizado a teletrabajar, con provisión de los soportes informáticos necesarios. Residía en Portugal desde 2021".

Muy poco después de empezar su actividad, comenzó a interesarse por la ópera, que era una de sus especialidades.

Tras su excedencia de octubre de 2020 a octubre de 2021, durante la cual nadie le sustituyó, Sánchez dejó de utilizar el despacho que tenía en el conservatorio superior, pues cuando llegó se lo encontró ocupado. Dejó de tener despacho fijo hasta mayo de 2024, fecha en que se inició el proceso judicial.

Su dedicación al programa de Ópera Joven motivó que los directores de los conservatorios pensaran que se había desvinculado de las labores de coordinación para las que había sido contratado.

"A resultas de lo anterior, tuvo lugar un bajo número de actividades objetivables de las contempladas en el contrato. Como muestra, la dirección de orquesta, que, si bien determinó la máxima puntuación en la baremación y se establece en el contrato como función, solamente tuvo lugar en 5 ocasiones durante todos los años que David Sánchez ha trabajado en Badajoz".

Los informes periódicos de actividad, que debía realizar de acuerdo con su contrato, tampoco constaban en los archivos de la Dirección de Cultura. Fueron entregados en mano por Luis Carrero y firmados a mano por David Sánchez cuando fueron requeridos durante la instrucción de la causa en febrero de 2025.

Modificación del puesto

En octubre de 2022, "desde el área de Cultura, de la que era en ese momento delegado Francisco Martos, y directora de Cultura, Emilia Parejo, buscaron la forma de darle apariencia de legalidad a esa realidad y justificarla de algún modo ante el resto de personal, sobre todo ante sus subordinados [de Sánchez], directores de los conservatorios, que ya lo consideraban de facto desvinculado de la coordinación de las actividades de los mismos".

Junto a Juana Cinta, ambos "decidieron la modificación del puesto de trabajo de coordinador de las actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas”.

"En el expediente seguido se aplicó un supuesto Reglamento de fecha 30 de julio de 2003, regulador de la aprobación, revisión y modificación de RPT, cuyo artículo 5.2 permitía la exención de negociación sindical y de dictamen de la comisión técnica previo al cambio de nomenclatura del puesto de trabajo".

"Y dicho supuesto instrumento normativo no gozaba de la condición que se le atribuía toda vez que, ni había sido aprobado ni publicado en el Boletín Oficial de la Provincia".

"No se acompañó el documento relativo a la descripción de las funciones porque, si se llegan a incluir las funciones que constaban en los correos electrónicos preparatorios, sería evidente que se trataba de la creación de un puesto nuevo totalmente distinto al anterior, pues las nuevas funciones no se añadieron a las anteriores, porque éstas ya no se realizaban por David Sánchez".

"Sin dichas funciones, todo el procedimiento administrativo de control posterior carece de sentido, pues no puede valorarse la procedencia, ni emitirse informe de legalidad, ni que el Pleno conozca lo que realmente está aprobando si dicho acto se 'disfraza' de un mero cambio de nomenclatura".

Al cambiar la denominación del puesto de trabajo se eliminó la “i” relativa a la incompatibilidad del mismo.

"No ha quedado acreditado que esta actuación se llevara a cabo por el prevalimiento ejercido por David Sánchez ni que, sirviéndose, a través de concretas conductas no determinadas, de la influencia que pudiera ejercer por su relación fraterna con el ya presidente del Gobierno de España y de su relación personal con Miguel Ángel Gallardo, consiguiera que las autoridades de la Diputación de Badajoz resolvieran adaptar las condiciones de su puesto de trabajo a sus apetencias personales sin pasar por los trámites y controles reglados".

Un puesto para su amigo

En septiembre de 2023, Manuel Candalija, como director del área de Cultura, y Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, propusieron la creación de un puesto de jefe de Sección de Centros y programas de Actividades Transfronterizas.

El nuevo cargo se cubrió en apenas dos meses por Luis Carrero, antiguo amigo y colaborador de David Sánchez, hasta ese momento destinado en el palacio de la Moncloa, en el Departamento de Asuntos Políticos, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

La relación entre ambos era tan estrecha que Carrero se dirigía a Sánchez como "hermanito".

Casi un mes antes de que se publicaran las propias bases para la provisión del puesto, Sánchez envió a su amigo un correo diciéndole que “en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo”. Carrero le contestó que“de la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalijas fue a lo largo de noviembre”, calendario que efectivamente se cumplió.

"No ha quedado acreditado que persona o personas determinadas ejercieran concreta presión o influjo sobre los acusados responsables de la creación y adjudicación de la plaza concedida en comisión de servicios a Luis Carrero, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquel o con David Sánchez".

"Hemos de convenir", afirma la Audiencia, "en que esta práctica poco ética del nepotismo daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades, con merma de la eficiencia en el desempeño del empleo en las administraciones públicas al acceder personas carentes de la preparación necesaria".

"De igual manera", añade, "debemos recordar que el interés general y no el particular de los futuros adjudicatarios de las plazas de empleo público, debe presidir la creación de las mismas".

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