Peinado requiere a Begoña Gómez para que "acredite" que viajó a Gran Bretaña solo para asistir a la graduación de su hija

Begoña Gómez dispone de cinco días para presentar las pruebas solicitadas sobre el uso de su pasaporte y el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Peinado reclama a Gómez que demuestre que el pasaporte fue utilizado únicamente para el fin autorizado y que no ha incumplido ninguna medida cautelar.

El permiso para viajar fue concedido por el juez Antonio Viejo, quien dejó sin efecto las medidas cautelares debido a la naturaleza familiar del viaje.

El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a Begoña Gómez que acredite el uso de su pasaporte durante su viaje al Reino Unido para la graduación de su hija.

El juez Juan Carlos Peinado ha exigido a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que "acredite" qué uso ha hecho del pasaporte que se le devolvió para que pudiera viajar al Reino Unido el pasado jueves para asistir a la graduación universitaria de una de sus hijas.

Peinado no concedió a Begoña Gómez ese permiso. Lo hizo, en su sustitución, el juez Antonio Viejo, que dejó puntualmente sin efecto las medidas cautelares (entrega del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales) impuestas por Peinado a la esposa de Pedro Sánchez. El instructor se encontraba de vacaciones la pasada semana.

Viejo valoró la naturaleza familiar de ese evento y la circunstancia de que la especial colaboración judicial que España mantiene con Gran Bretaña atenuaba el riesgo de ineficacia de esas medidas.

Nada más regresar al Juzgado, Peinado ha dictado una providencia en la que hace constar que, de acuerdo con la diligencia extendida por el letrado de la Administración de Justicia, "en el pasaporte de la acusada no consta ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados para el fin para el que, de forma excepcional, se autorizó y dejó transitoriamente sin efecto las medidas cautelares" adoptadas.

Peinado acuerda requerir a Begoña Gómez para que "en el plazo improrrogable de cinco días, acredite que la disponibilidad del pasaporte objeto de retirada y que se le entregó el pasado día 8 de julio de 2026 ha sido hecho uso del mismo para el concreto fin para el que se dejó sin efecto la medida cautelar".

Gómez también deberá acreditar "que no ha sido llevado a cabo acto alguno que pudiera ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de medida cautelar previsto en el artículo 468.1 del Código Penal".