"¿Tú sabes quién me manda? Me manda el que más manda": Leire a un ex de la UDEF al que pidió datos contra la juez Alaya

El PSOE pagó billetes de tren para reuniones relacionadas con la trama, en las que participaron empresarios y ex altos cargos investigados en casos judiciales.

En las conversaciones, Leire afirmó actuar bajo órdenes de una persona de alto poder y buscaba 'exterminar socialmente' a Alaya.

Salvador declaró que Leire intentó obtener datos comprometedores sobre Alaya y que se reunió con ella en varias ocasiones, aunque solo le proporcionó información anecdótica.

Leire Díez pidió al exjefe de la UDEF, Rafael Salvador, colaboración para preparar una querella contra la juez Mercedes Alaya.

Rafael Salvador, que fue miembro de la UDEF y antiguo jefe de Policía Judicial de Sevilla, ahora jubilado, declaró ayer ante el juez Santiago Pedraz que Leire Díez le pidió colaboración "para montar una querella" contra la juez Mercedes Alaya.

Salvador inició la investigación del 'caso Mercasevilla', del que se derivó el fraude de los ERE, instruido por Alaya. En 2011, la juez prescindió de él y encargó las pesquisas a la Guardia Civil.

Rafael Salvador, que compareció como testigo ante el instructor del llamado 'caso Leire', explicó que antes de la pandemia Díez contactó con él y se presentó como amiga de Revilla y periodista 'freelance' que quería escribir un libro sobre los ERE. Él le proporcionó algunos datos más bien "anecdóticos", ha dicho.

En el procedimiento consta una conversación que mantuvieron el 7 de enero de 2020 Leire Díez y Vicente Fernández, que presidió la SEPI hasta que tuvo que dimitir al ser investigado en el 'caso Aznalcóllar', una decisión adoptada por la Audiencia de Sevilla con ponencia de Alaya.

"Yo estoy hilando un relato, porque además de la muerte procesal tiene que ser social también", escribió Leire en referencia a la magistrada sevillana.

Al día siguiente, Fernández envió a Leire una noticia sobre el caso de los ERE que hacía referencia a Rafael Salvador. "¿Y por qué no hablamos con él?", planteó Díez.

Según la UCO, el primer encuentro entre Leire Díez y Rafael Salvador tuvo lugar en Sevilla el 13 de febrero de 2020. La 'fontanera' lo grabó a escondidas.

"¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y lo demás lo sigo yo con un libro, ¿vale?", le dijo Díez al policía.

Pese a que Salvador ha calificado de "anécdotas" la información que dio a Leire, la versión que ella le dio a Vicente Fernández fue que "con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho".

"Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis", escribió Leire en un mensaje posterior.

Ayer, ante el juez, Rafael Salvador manifestó que Leire le volvió a llamar y le citó en un piso en Madrid, lo que le pareció "extraño". Le pidió datos para elaborar una querella contra Mercedes Alaya. Pero él no quiso saber nada de eso.

Los mensajes del móvil de la 'fontanera' a los que ha accedido la UCO reflejan un testigo inicialmente predispuesto.

"Las conversaciones que tuvimos en invierno han servido para que, desde posiciones elevadas, gente que es capaz de tomar decisiones y ejecutarlas, derivadas de lo que yo he escrito tras nuestra conversación, estén dispuestos a tomar medidas", le manifestó Leire.

"Me siento más segura con tu conocimiento de primera mano de todo. ¿Tú te podrías trasladar a Madrid? Te garantizo lo que necesites y, sobre todo, la posibilidad de hacer justicia".

"Por supuesto que sí", le contestó Salvador.

De acuerdo con la grabación, el policía le relató su conocimiento de la instrucción de los ERE y los roces que tuvo con la instructora. "No hay trama política. Ella es una golfa integral que se adorna a sí misma y se cree en una situación dominante, tiene una instrucción que da mucho de sí según se interprete y quiere utilizarla y la utiliza", se oye decir a quien es identificado en la investigación como Salvador.

La UCO no ha encontrado más contactos entre ambos hasta julio de 2024, dos meses y medio después de la reunión en Ferraz en la que arranca la operación para desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.

El 10 de julio de 2024 se celebra una reunión en Zaragoza a la que también asiste Javier Pérez Dolset. El PSOE abonó los billetes de tren del empresario y Díez, según las conversaciones que ésta mantuvo con una empleada del partido.

Salvador ha relatado al juez que en ese encuentro Dolset le contó que tenía una causa abierta y le pidió que revisara un informe de la UDEF que, según él, había "falsificado las cuentas". Sin embargo, Salvador no vio en ese documento ninguna irregularidad.

Sobre la reunión en Zaragoza le preguntó a Leire Gaspar Zarrías, condenado en el caso de los ERE, exonerado por el Tribunal Constitucional y ahora investigado por Pedraz como miembro de la trama presuntamente coordinada por la 'fontanera'.

"¿Cómo te fue con el amigo zaragozano?", preguntó Zarrías. "Nos va a dar documentación y ya ha accedido a dar entrevista cuando veamos todo lo que tiene. Cuesta un poco, pero está dispuesto a ayudar", respondió Leire.

El testigo ha manifestado a Pedraz que posteriormente hubo una reunión en la casa de Dolset en Tarifa.

El empresario le habló de unos audios que tenían de Villarejo, lo que le sonó "raro".

En un momento dado, Dolset llamó a Leire y ésta le contó que “somos un grupo de 3 o 4 personas que estamos investigando una serie de causas”.

También le dijo "¿tú sabes quién me manda? Me manda el que más manda”.

Rafael Salvador ha indicado que interpretó aquellas palabras como una referencia a alguien situado en las más altas instancias del poder, pero su respuesta fue "por mí, como si te manda el Papa”.

El testigo añadió que Dolset le preguntó "qué quería a cambio", pero él lo vio todo como "una encerrona" y se marchó. Desde entonces no ha vuelto a tener más contactos.

Salvador manifestó que, con el paso del tiempo, ha llegado a la conclusión de que todas las reuniones respondían a una misma finalidad: localizar unas supuestas grabaciones comprometedoras sobre dirigentes del Partido Popular que tendría en su poder. Esto, ha dicho, era "un bulo que llevaba años circulando".