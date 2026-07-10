El exjefe de gabinete de Sánchez, investigado por su relación con la 'trama Leire': la UCO volcará su móvil

Serrano también está implicado en el supuesto enchufe de Leire Díez en un cargo en Correos, entidad que dirigió entre 2018 y 2023.

Las pruebas incluyen mensajes del móvil de Leire Díez, quien organizó operaciones para neutralizar investigaciones judiciales y policiales que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

La UCO tiene autorización para volcar el teléfono móvil de Serrano, intervenido el pasado mayo, tras encontrar indicios en su contra.

El juez Santiago Pedraz ha declarado investigado a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, en el caso conocido como la 'trama Leire'.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado la condición de investigado a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, y ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) a volcar el teléfono móvil que se le intervino el pasado mayo.

El instructor atiende así una petición de los investigadores de la Guardia Civil, respaldada por las fiscales anticorrupción, tras el atestado en el que se reflejan los indicios que han aparecido contra Serrano.

Esos indicios surgen, entre otras fuentes de prueba, de los mensajes hallados en el teléfono de Leire Díez, la 'fontanera' a la que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán encargó el desarrollo de una operación para neutralizar las investigaciones judiciales y policiales que afectan al partido y al entorno del presidente Pedro Sánchez.

El arranque de esa operación, que consistía en la presentación de denuncias espurias, la orquestación de campañas de desinformación y de descalificación de jueces, fiscales y agentes y la iniciación contra estos últimos de actuaciones predisciplinarias, se sitúa en el 26 de abril de 2024, dos días después de que Sánchez anunciara que se retiraba a "reflexionar" tras la apertura de un proceso a su esposa, Begoña Gómez.

Ese día se celebró en la sede socialista de Ferraz una reunión de Santos Cerdán y Leire Díez a la que, entre otros asistió Juan Manuel Serrano.

Ese mismo día, Díez escribió un mensaje asegurando que se trataba de combatir "a la gente mala". "De eso nos estamos ocupando Juanma y yo".

La UCO también implica a Serrano en el enchufe de Leire Díez en un cargo en Correos, entidad que el socialista dirigió entre julio de 2018 y diciembre de 2023.