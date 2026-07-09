El fiscal pide absolver a Begoña: "Percibió 0 €" y las empresas financiaron la cátedra "sin vincularlo a contratos públicos"

Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez también son propuestos para la absolución, al no constar beneficios personales ni irregularidades en su actuación.

El fiscal descarta apropiación indebida y tráfico de influencias, afirmando que no hubo presión sobre empresas ni perjuicio patrimonial para la universidad.

Según el fiscal, Gómez no percibió remuneración por su labor en la cátedra y las empresas colaboradoras financiaron el proyecto sin vinculación con contratos públicos.

La Fiscalía de Madrid pide la absolución de Begoña Gómez al no ver infracción penal ni ánimo de lucro en sus actuaciones relacionadas con la cátedra de la UCM.

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en un contundente escrito de conclusiones provisionales en el que sostiene que los hechos por los que el juez Peinado ha acordado llevarla a a juicio "no son constitutivos de infracción penal".

El Ministerio Público también insta la absolución de la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés.

Pendientes de que la Audiencia Provincial de Madrid lo ratifique o no, los tres irán a juicio únicamente a instancia de las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír. Pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 años para Álvarez y seis años para Barrabés.

La propuesta absolutoria del fiscal es coherente con la posición que ha venido manteniendo durante el proceso, iniciado en abril de 2024.

La Fiscalía nunca ha visto delito en los hechos investigados, que, tras distintos vaivenes, han quedado centrados en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El escrito de conclusiones provisionales contiene un relato completo de los hechos tal como el fiscal los considera.

En él destacan varias circunstancias: que Gómez ya venía trabajando para la Universidad Complutense de Madrid antes de crearse la cátedra en octubre de 2020, que no recibió remuneración alguna por esta actividad y que las empresas que la financiaron lo hicieron sin esperar ventaja alguna, sin haber sido presionadas por la mujer del jefe de Gobierno y "sin vinculación con su contratación en el sector público o privado".

El fiscal admite que, al registrar a su nombre el software creado en el seno de la cátedra para que las pymes midieran su impacto social, hubo una "utilización del producto", propiedad de la UCM, por parte de Gómez.

Pero descarta la acusación de apropiación indebida ya que no consta "ánimo de lucro ni rédito económico efectivo".

Trayectoria

El fiscal señala que, tras trabajar en el sector privado de marketing y consultoría, Gómez estuvo vinculada con la Universidad Complutense de Madrid como docente en el Diploma de formación continua en Fundraising y en el Máster propio en dirección de Fundraising, actividad que desarrolló hasta 2022.

También trabajó en el Instituto de Empresa (IE) entre 2019 y 2022.

Entre 2020 y 2022 fue docente en otro máster de la UCM, el de Transformación Social Competitiva/ODS.

Entre 2022 y 2024 codirigió la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, "siendo esta una actividad no retribuida, por la que percibió 0 euros".

Respecto a Cristina Álvarez, el fiscal señala que ocupa un puesto de personal eventual como asistente de Gómez, "siendo un cargo de confianza presente en todos los gobiernos de la etapa democrática en España desde 1978".

El puesto de asistente no cuenta con una regulación normativa expresa. Ligada a Begoña Gómez por lazos de amistad anteriores a que Pedro Sánchez fuera elegido presidente, Álvarez "ha acompañado a Begoña Gómez a diferentes y numerosos actos, públicos y privados, algunos de ellos relacionados con la actividad que desarrollaba en la UCM".

También ha realizado "actividades puntuales de gestión y contacto" relacionadas con la cátedra extraordinaria.

En todo caso, "ha cumplido las funciones inherentes a su cargo y aquellas que le han sido encomendadas en su condición de funcionario eventual, sin que haya existido en la actividad adicional de ayuda que ha podido ocasionalmente realizar para Begoña Gómez ningún tipo menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos".

Juan Carlos Barrabés mantuvo contacto con Begoña Gómez "con ocasión de la idea de ésta de una plataforma o programa para pequeñas y medias empresas (pymes) y asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) sin ánimo de lucro en materia de sostenibilidad e impacto ambiental".

Este proyecto "no fructificó por la ausencia de viabilidad e interés económico para la empresa Barrabés si se pretendía difundir con carácter gratuito, como era la intención planteada por la promotora".

Barrabés colaboró en el máster de TSC, pero "no ha colaborado en la cátedra ni ha sido patrocinador ni ha financiado ninguna actividad de la misma".

Cartas de recomendación

En el año 2020, Gómez firmó, "con su propio nombre y aludiendo a su condición de co-directora del máster en Fundraising de la UCM" dos cartas de interés y apoyo a la oferta presentada por una UTE de Barrabés a dos concursos públicos de la empresa estatal Red.es.

Esas cartas de recomendación se unieron "a otras tantas cartas de interés similares" de "un total de 35 empresas y entidades sociales", entre ellas IBM, Microsoft, Barcelona Mobile u Orange.

También se incorporaron cartas de apoyo suscritas por asociaciones y entidades públicas como los Ayuntamientos de Madrid y Coslada.

Begoña Gómez y Cristina Álvarez "son ajenas a Red.es, como también al resto de entidades que adjudicaron los contratos públicos al grupo Barrabés, sin constancia de la existencia de lazos personales, familiares, amistad o cualquier relación con los miembros y personal de dichas entidades".

Tampoco hay constancia "siquiera de cualquier llamada, interlocución, contacto, o intermediación, y menos aún de que, de existir, la mismas hubieran sido dirigidas a persuadir a adoptar resolución alguna en favor de Juan Carlos Barrabés".

La cátedra

"En torno al mes de julio de 2020, en el palacio de la Moncloa, y con la universidad cerrada por la pandemia y medidas sanitarias y confinamiento, Begoña Gómez mantuvo una reunión con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, celebrada a iniciativa de la primera, surgiendo la idea de creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en el marco regulatorio existente en la UCM para este tipo de actividades", relata el fiscal.

Goyache contactó con Juan Carlos Doadrio, entonces vicerrector de relaciones Institucionales de la UCM, "transmitiéndole la propuesta recibida, mostrando y verbalizando este último su conformidad en la creación de la misma, siempre que concurrieran los requisitos establecidos en la normativa".

La figura de la cátedra extraordinaria tiene como objeto la captación de recursos privados para la UCM, así como el tratamiento de cuestiones de relevancia para la sociedad que puedan quedar fuera de un ámbito estrictamente académico.

"Conforme a la citada normativa, no es preciso ostentar la condición de licenciado, diplomado, funcionario, o catedrático estricto sensu para la promoción, participación ni para la dirección de las cátedras extraordinarias", señala el fiscal.

La UCM "ha suscrito convenios con numerosas empresas, asociaciones y entidades en actividades y sectores de muy variada índole, siendo elemento común el hecho de ser fuente de recursos para la Universidad, a la que no originan gasto alguno.

Las empresas

El convenio de creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva preveía el desarrollo de una plataforma tecnológica de medición de impacto social para pequeñas y medianas empresas.

Este proyecto de software "contó con la participación de empresas destacadas, que valoraban positivamente la promoción y apoyo a proyectos e iniciativas en materias como digitalización, sostenibilidad, impacto ambiental, y tenían dotadas amplias partidas y recursos para este tipo de proyectos e imagen corporativa" y "sin ánimo de lucro"

Gómez mantuvo reuniones con diversas empresas y directivos para lograr su colaboración con el proyecto de creación del "software gratuito".

Participaron empresas como Indra, que proporcionó equipo y personal de trabajo por valor de 128.442; Telefónica, que aportó tres personas, valorando su aportación en 55.000 euros; o Google, desde la que se aportó 110.000 euros.

"Los trabajos en materia informática y tecnológica fueron finalizados por las entidades colaboradoras, si bien no consta que el citado programa se haya llegado a implementar ni se hayan verificado los resultados prácticos del mismo a pleno desarrollo, faltando definir y ultimar las actividades de puesta a punto", señala el fiscal.

Esos trabajos "no llegaron a registrarse como propiedad intelectual o industrial de la UCM, legítimo destinatario del producto", añade.

Y "no consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas" para el software.

"Ni sociedades y empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado", sostiene el escrito del Ministerio Público.

"Ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios", afirma, desmintiendo la acusación de tráfico de influencias.

Los registros

Constan en la Oficina española de Patentes y Marcas dos registros a nombre de Begoña Gómez.

El primero es la marca TSC Transformación Social Competitiva, registrada con anterioridad a la constitución de la cátedra extraordinaria.

El segundo es la marca Transforma TSC, referida al logotipo y a la inscripción Plataforma de medición de Impacto social y Medioambiental www.TrasnformaTSC.org.

El fiscal relata que Begoña Gómez inició con la UCM los trámites para registrar el software, la página web y el dominio a nombre de la UCM, "si bien no llegó a materializarse y culminarse" porque para poder realizar el registro la plataforma tecnológica "debía estar finalizada".

"En fecha 21 de septiembre de 2022, el dominio transformatsc.org, transformatsc.es, transformatsc.com fue dado de alta en Arsys Internet por Blanca de Juan, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria y colaboradora y docente en los máster impartidos, haciéndolo así a instancia expresa de la OTRI [Oficina de Resultados de Transferencia de Investigación] de la UCM".

La gestión del dominio fue transferida el 14 de julio de 2023 a Begoña Gómez, quien abonó a partir de ese momento las facturas relativas a la renovación anual de los dominios y la gestión de un correo profesional asociado a transformatsc.org".

La denominación de Transformación Social Competitiva y el logo de su imagen "habían sido creados e ideados" por Gómez antes de su registro y eran utilizados en las actividades del máster anterior a la cátedra.

"No consta que los mismos [la denominación y el logo] se hayan empleado fuera del ámbito de la UCM, ni su utilización lucrativa, ni su explotación, ni que se haya entablado litigio a causa de ello por la UCM", indica el escrito de conclusiones.

El 'software'

En mayo de 2023, la sociedad Devoteam puso a disposición de la UCM el entorno de producción de la plataforma y asignó el rol de propietario ("owner") a la cuenta de un trabajador del Servicio de Sistemas de la UCM.

El desarrollo tecnológico realizado hasta ese momento fue colocado así "en el entorno digital de la propia UCM".

El dominio transformatsc.org alojó desde mediados de 2023 y hasta septiembre de 2024 el producto informático elaborado por la cátedra.

"Si bien se encontraba en fase de pruebas o en funcionamiento no optimizado, permitía la realización de trabajos y proyectos para los que había sido concebida, permitiendo acceso libre y gratuito", afirma el fiscal.

La UCM

La Cátedra de Transformación Social Competitiva era financiada con fondos externos, "como todas las cátedras extraordinarias".

Los fondos, aportados por los patrocinadores, "pasaban a ser titularidad de la UCM".

La UCM cifra en 108.765,79 euros y 4.744 euros la cantidad desembolsada en la creación del software, "si bien no ha reclamado la entrega del referido producto ni entablado litigio alguno respecto a su titularidad", señala el fiscal.

Los recursos externos con que se dotaba la cátedra, aportados por patrocinadores, "permitían la gestión y autosuficiencia económica de la misma".

"En definitiva", concluye, "el producto elaborado en el marco de la cátedra es titularidad complutense, no siendo inscrito en los registros públicos a su nombre pese haber sido puesto a disposición de la UCM por parte de los creadores".

El fiscal admite que hubo una "utilización del producto por parte de Begoña Gómez a través de los registros de los que era titular de forma individual, difundiendo el empleo y uso de la herramienta digital creada, incorporando en la difusión el logotipo de la UCM y haciéndolo de forma gratuita y sin constancia de ánimo de lucro ni rédito económico efectivo". Descarta, por ello la acusación de apropiación indebida.

En noviembre de 2023 Gómez constituyó la sociedad Transforma TSC SL. El fiscal señala que "tuvo actividad residual, no depositó cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo".

La empresa de la mujer de Pedro Sánchez registró en 2024 en sus cuentas bancarias dos salidas de 106,88 y 3.570 euros y dos ingresos por 1.605,80 y 5.082 euros, "sin constancia de la finalidad u origen de los mismos y sin constancia de que obedecieran a la explotación del programa".