Aldama declara otra vez en la causa secreta sobre las supuestas irregularidades en la financiación del PSOE

El sobre contenía únicamente un documento: un cupo de petróleo, que Aldama relacionó con la supuesta financiación ilegal del partido.

En su primera declaración, Aldama entregó al juez un sobre de PDVSA que habría recibido de Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.

Víctor de Aldama ha declarado por segunda vez ante el juez en la causa secreta sobre presuntas irregularidades en la financiación del PSOE.

Este miércoles, por segunda vez, el empresario Víctor de Aldama ha declarado en la causa secreta sobre las supuestas irregularidades en la financiación del PSOE.

Ya lo hizo el pasado 12 de marzo. En esa primera ocasión, entregó al juez Ismael Moreno, instructor de este caso, un sobre de PDVSA (la empresa nacional del petróleo de Venezuela) que aseguró que le había facilitado la actual presidenta del país, Delcy Rodríguez, y cuyo contenido el empresario vinculó con la supuesta "financiación ilegal" del partido.

En el interior de ese sobre tan sólo había un único documento: un cupo de petróleo.

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