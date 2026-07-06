Peinado se va de vacaciones y será otro juez quien decida si Begoña Gómez puede ir a la cumbre de la OTAN en Turquía

El juez Peinado justificó la medida cautelar alegando que incluso los escoltas podrían facilitar una fuga, lo que ha causado malestar en asociaciones policiales y abierto diligencias por desconsideración a la Policía.

A Begoña Gómez se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir de España por riesgo de fuga, una medida que su abogado ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La decisión sobre si Begoña Gómez puede salir de España la tomará un tercer juez, ya que tanto Peinado como su sustituto habitual están de vacaciones.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, se ha ido de vacaciones sin resolver si Begoña Gómez puede viajar a Londres y a la cumbre de la OTAN en Turquía.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, ha comenzado este lunes un periodo de vacaciones, sin haber resuelto aún si permite a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, viajar a Londres, a la graduación de su hija, y acompañar al presidente del Gobierno en la próxima cumbre de la OTAN.

Este evento comienza en sólo unas horas y se celebrará en Turquía. Sánchez viajará a Ankara, la capital turca, este martes por la mañana, tras la reunión del Consejo de Ministros.

La decisión de permitir o no a Gómez salir de España se tomará, en todo caso, este lunes. Ya no queda otra opción.

El juez que suele sustituir a Peinado en vacaciones, Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción 14 de Madrid, también disfruta de ellas, por lo que será un tercer magistrado el que resuelva.

El pasado 20 de junio, Peinado, que ha investigado a Gómez durante más de dos años en el llamado caso Begoña, decidió enviarla a juicio ante un jurado popular por cuatro supuestos delitos de corrupción.

Además de eso, atendió la petición de las acusaciones populares de esta causa, lideradas por Hazte Oír, y le retiró su pasaporte. También le prohibió salir de España sin permiso.

Posteriormente, citó a Gómez el pasado 24 de junio para que acudiese al Juzgado, personalmente, a entregarle su pasaporte.

Tan sólo seis días después, el 30, el abogado de la esposa de Sánchez, Antonio Camacho, solicitó a Peinado permiso para que su clienta pudiese acudir a Londres y a Ankara, la capital de Turquía.

Como explicó Camacho, que fue ministro del Interior en 2011, Gómez pretendía acudir a Reino Unido a la graduación de la mayor de sus dos hijas, que estudia en ese país. Y a Turquía había sido invitada por Emine Erdogan, esposa del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

Si podrá o no hacerlo depende ahora de la decisión de un juez cuya identidad, por el momento, se desconoce.

Generalmente, los jueces de instrucción de Madrid se cubren unos a otros en vacaciones siguiendo una organización especular. El titular del Juzgado 14 (Carlos Valle) cubre al del 41 (Peinado). El del 63, al del 36 y viceversa.

No obstante, ni Peinado ni Valle trabajan hoy, por lo que será un tercer juez el que decida si permite a Begoña Gómez salir de España.

Su abogado, no obstante, tiene recurrida la retirada del pasaporte ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Este tribunal, jerárquicamente superior a los instructores, puede corregir o, por contra, avalar las decisiones de éstos. Pero la Audiencia madrileña aún no se ha pronunciado.

Medidas cautelares

En el auto del pasado 20 de junio, Peinado justificó la retirada del pasaporte a Begoña Gómez aludiendo a un "riesgo de fuga".

El letrado Antonio Camacho había alegado que la condición de personaje público de la esposa de Sánchez le dificulta huir de España. Está, además, permanentemente escoltada.

Pero, lejos de atender a estos argumentos, el juez determinó que "no cabe duda" de que los agentes que la protegen, "en un momento determinado, pueden ser, precisamente, quienes colaboren para facilitar esa fuga". "Bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", precisó el magistrado.

Esta afirmación causó un enorme malestar entre las principales asociaciones policiales.

Además, también propició la apertura de diligencias informativas por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por una falta grave de desconsideración a la Policía.

En su auto del pasado día 20, en el que justificaba la imposición de medidas cautelares a Begoña Gómez, Peinado recordaba también, como un detalle "especialmente trascendente", que la "condición de actual presidente del Gobierno" de Pedro Sánchez "es algo efímero y, por tanto, transitorio".

Con esta afirmación, el magistrado pretendía subrayar que, si se celebrasen elecciones generales próximamente y cambia el inquilino del Palacio de la Moncloa, Gómez dejaría de gozar de la protección de los escoltas adscritos a Presidencia del Gobierno.