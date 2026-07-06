Delcy exige a Aldama que se retracte de que le dio un sobre con un cupo de petróleo o se querellará contra él

Aldama está citado en los juzgados de Madrid el 16 de mayo para decidir si se retracta ante las afirmaciones hechas en medios de comunicación.

Rodríguez niega haber entregado el sobre y sostiene que la acusación es falsa y perjudicial para su imagen, reservándose el derecho a pedir una indemnización.

La mandataria venezolana ha iniciado acciones legales en España y, si Aldama no se retracta, presentará una querella por injurias o calumnias.

Delcy Rodríguez ha exigido a Víctor de Aldama que se retracte de afirmar que le entregó un sobre con un cupo de petróleo de PDVSA.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado acciones en España contra Víctor de Aldama para que se retracte de la afirmación de que le entregó un sobre con un documento, un cupo de petróleo de PDVSA, que el empresario relaciona con la financiación ilegal del PSOE-

Rodríguez mantuvo en el pasado mantuvo una estrecha vinculación con Aldama (así consta en los chats de los teléfonos que se le han intervenido), aunque ahora asegura no saber ni su domicilio y ni siquiera si vive en Madrid. Por ello, ha pedido a los Juzgados que localicen al empresario, según un escrito de conciliación presentado el pasado 29 de abril.

"Esta parte no conoce el domicilio actual -ni ningún otro- del requerido, si bien en algún medio de comunicación digital reciente se ha afirmado que este se halla en la ciudad de Madrid, información que tampoco puede conocer de otro modo", afirma Delcy Rodríguez, marcando distancias con quien en otra época fue un estrecho colaborador suyo en España.

El escrito de conciliación, firmado por el abogado Pedro Javier Díaz, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, es previo a la presentación de una querella por injurias o calumnias, según se anticipa en él.

Aldama está citado en los Juzgados de Madrid el próximo día 16 para avenirse o no a la retractación a la que le insta la presidenta encargada de Venezuela, que otorgó el poder especial para este pleito el 21 de febrero de 2026, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Escrito con la firma de Delcy Rodríguez. EL ESPAÑOL E. E.

La solicitud de conciliación, adelantada por El Mundo, señala que los días 4 y 5 de febrero de 2026, en los programas de televisión Diario de la Noche y Horizonte, Aldama afirmó que Delcy Rodríguez "le hizo entrega de un concreto sobre, respecto del cual se han venido hablando en los medios de comunicación como un sobre con el logotipo o sello de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S..S. (PDVSA), el cual tendría como contenido material documentación o información relacionada con evidencias de actividades que podrían ser constitutivas de ilícitos penales".

En el primer programa, de la cadena Telemadrid y emitido el 4 de febrero, Aldama fue preguntado sobre su afirmación de que tenía "pruebas concluyentes" de que "de Venezuela salía la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista".

Se mencionó, en este sentido, que Aldama había declarado ante el juez Ismael Moreno que tenía en su poder un sobre con un cupo de PDVSA.

"Me pregunta el Fiscal, yo estoy con la obligación de decir la verdad", contextualizó el empresario.

El sobre mencionado por el fiscal. EL ESPAÑOL

"Me pregunta si tiene algo que ver con hidrocarburos, le digo que sí, y me pregunta si ese sobre me lo entrega Delcy Rodríguez, a lo que le contesto que sí también", añade.

- "¿Llegará el día en el que se podrá demostrar, de manera fehaciente si la hubiera, una financiación desde Venezuela hasta la Internacional Socialista que encabeza Pedro Sánchez y del PSOE?", le preguntaron

- "Sí, sí, va a llegar el día y muy pronto. Igual que va a llegar el día, como te he dicho, del tema de Zapatero, con vinculaciones con Plus Ultra y con temas graves con la aerolínea", respondió el empresario. Fue tres meses antes de que el juez Calama acordara investigar al expresidente del Gobierno.

"Inveraz"

"Es inveraz, falsa o no ajustada a la realidad la afirmación consistente en la imputación de un hecho a la sra. Delcy Eloína Rodríguez Gómez consistente en que esta entregó al aquí requerido el sobre indicado", añade la petición de conciliación.

Según afirma el escrito, "la atribución de la entrega de dicho sobre, por parte de Rodríguez, tiene un significado y contexto negativo, pues implica una atribución de participación -en sentido amplio y no en términos estrictamente jurídico-penales- en unos hechos que, al menos contra otras personas, podrían ser constitutivos de delito".

El escrito adelanta que la mandataria venezolana se reserva la vía penal y civil para solicitar una indemnización derivada del daño, "relacionado con la imputación de hechos falsos o inveraces".