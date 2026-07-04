El juez Peinado sigue sin decidir si permite viajar a Ankara a Begoña Gómez: quedan 72 horas para la cumbre de la OTAN

La defensa de Gómez ha recurrido la retirada del pasaporte y critica que el juez sugiera que sus escoltas podrían facilitar una fuga, lo que generó malestar policial.

La retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España se impusieron como medidas cautelares por riesgo de fuga en el llamado caso Begoña.

Begoña Gómez solicitó permiso para asistir a la graduación de su hija en Londres y a la cumbre de la OTAN en Ankara, invitada por la esposa de Erdogan.

El juez Juan Carlos Peinado aún no ha decidido si autoriza a Begoña Gómez a viajar a Londres y Ankara por la retirada de su pasaporte.

El juez Juan Carlos Peinado aún no ha decidido si permite a Begoña Gómez viajar a Londres, a la graduación de su hija, y acompañar a Pedro Sánchez en la próxima cumbre de la OTAN.

Este evento —la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Alianza Atlántica— se celebrará en Ankara, la capital de Turquía. Y comienza dentro de sólo 72 horas, el próximo martes.

Por el momento, al cierre de la edición de EL ESPAÑOL de este viernes, Peinado no se ha pronunciado sobre esta cuestión.

El juez no está de guardia este sábado, circunstancia que, en otras ocasiones en las que sí lo ha estado, ha aprovechado para dictar alguna resolución del llamado caso Begoña.

Ahora bien, no existe ningún impedimento para que Peinado pueda desplazarse en fin de semana a su despacho y firmar un auto que autorice o deniegue la petición de la mujer de Sánchez.

Se desconoce si lo hará o preferirá esperar al lunes para resolver esta cuestión.

El pasado 20 de junio —también sábado—, Peinado, quien ha investigado a Gómez durante más de dos años en el llamado caso Begoña, decidió enviar a juicio ante un jurado popular a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro supuestos delitos de corrupción.

Además de eso, el instructor atendió la petición de las acusaciones populares de esta causa, lideradas por Hazte Oír, y retiró su pasaporte a la investigada, a la que también prohibió salir de España sin permiso.

Posteriormente, el juez citó a Gómez el pasado 24 de junio para que acudiese al Juzgado personalmente a entregarle su pasaporte.

Tan sólo seis días después, el 30 de junio, el abogado de la esposa de Sánchez, Antonio Camacho, solicitó a Peinado permiso para que su clienta pudiese acudir a Londres y a Ankara.

Como explicó Camacho, que fue ministro del Interior en 2011, Gómez pretendía acudir a Reino Unido a la graduación de la mayor de sus dos hijas, que estudia en ese país. Y a Turquía había sido invitada por Emine Erdogan, esposa del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

A sólo tres días de que Gómez tenga que viajar a Ankara en vuelo oficial —si, finalmente, se le autoriza—, aún no cuenta con una respuesta del juez en cuyas manos está dicho permiso.

Si se le autoriza también, la mujer de Sánchez tiene en mente desviarse a Londres para acudir a la graduación de la mayor de las Sánchez-Gómez y regresar después a España en un vuelo comercial.

Por otro lado, Camacho tiene recurrida la retirada del pasaporte de su clienta ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Este tribunal, jerárquicamente superior al juez, puede corregir al instructor o, por contra, avalar su decisión.

Pero la Audiencia madrileña tampoco se ha pronunciado aún, por lo que las medidas cautelares siguen vigentes: Gómez sigue requiriendo el permiso de Peinado si quiere viajar fuera de España.

La decisión de Peinado

En el auto del pasado 20 de junio, Peinado justificó la retirada del pasaporte a Begoña Gómez aludiendo a un "riesgo de fuga", que su defensa niega rotundamente.

El letrado Antonio Camacho había alegado que la condición de personaje público de la esposa de Sánchez le dificulta huir de España. Gómez está, además, permanentemente escoltada.

Pero, lejos de atender a estos argumentos, el juez determinó que "no cabe duda" de que los agentes que la protegen, "en un momento determinado, pueden ser, precisamente, quienes colaboren para facilitar esa fuga". "Bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", precisó el magistrado.

Esta afirmación causó un enorme malestar entre las principales asociaciones policiales.

Además, también propició la apertura de diligencias informativas por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por una falta grave de desconsideración a la Policía.

En su auto del pasado día 20, en el que justificaba la imposición de medidas cautelares a Begoña Gómez, Peinado recordaba también, como un detalle "especialmente trascendente", que la "condición de actual presidente del Gobierno" de Pedro Sánchez "es algo efímero y, por tanto, transitorio".

Con esta afirmación, el magistrado pretendía subrayar que, si se celebrasen elecciones generales próximamente y cambia el inquilino del Palacio de la Moncloa, Gómez dejaría de gozar de la protección de los escoltas adscritos a Presidencia del Gobierno.